Con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman e Nicole Kidman la serie tv in streaming su Apple TV dal 15 aprile è assolutamente da vedere

Margo ha problemi di soldi è il romanzo scritto da Rufi Thorpe (edito in Italia da Bollati Boringheri) portato in tv da David E. Kelley, showrunner già dietro al successo di serie cult come Ally McBeal, Big Little Lies e The Undoing - Le verità non dette. È il racconto di una giovane studentessa di talento, Margo appunto, che dopo un’appassionata relazione col suo professore di lettere, rimane incinta. Lui, già sposato con figli, non ne vuole sapere, lei decide di portare avanti la gravidanza tra mille difficoltà, economiche e famigliari. Mente creativa e penna estremamente abile, Margo (Elle Fanning) inizia a guadagnarsi da vivere portando le sue fantasie su OnlyFans, aiutata da una coinquilina con la passione per il cosplay.

Ma il mondo, a partire dalla sua famiglia, è pronto ad accettare una giovane madre che guadagna su OnlyFans? E che cosa accade quando la verità viene a galla?

Margo ha problemi di soldi, che fa il suo debutto in streaming su Apple TV il 15 aprile, è una serie che ci catapulta nell’universo di una madre single con una famiglia estremamente particolare, unita da un amore che si dimostra nei modi più strambi, ma comunque assoluto. Ci porta per mano dietro le quinte della produzione di contenuti (o performance) hot per siti a pagamento e ci mostra come la creatività possa mostrarsi anche nelle forme più impensabili.

È una serie che i fan di film come Little Miss Sunshine, Juno, Captain Fantastic etc. con famiglie un po’ strambe che si trovano ad affrontare questioni molto profonde legate alla genitorialità, ameranno tantissimo.

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Di cosa parla Margo ha problemi di soldi

Margo (Elle Fanning) è un’aspirante scrittrice che, rimasta incinta del suo professore, abbandona l’università. Sua madre Shayanne (Michelle Pfeiffer), che l’ha cresciuta pressoché da sola seppur non amando i bambini, si sta per risposare con il religiosissimo Kenny (Greg Kinnear). Suo padre Jinx (Nick Offerman) è un ex wrestler appena uscito dal rehab per abuso di oppiodi, presi inizialmente per curare i mali fisici della sua ex professione da wrestler. Margo divide casa con Susie (Taddea Graham), grande appassionata di cosplay.

Rimasta senza un soldo e con un bambino da crescere da sola, rifiutata da qualsiasi lavoro per via della sua impossibilità di non avere il figlio con sé, Margo decide di capire come funziona OnlyFans e le si apre un mondo. Con lo pseudonimo di Hungry Ghost incomincia a creare contenuti sulla piattaforma. Il successo è immediato.

Il super cast della serie

Elle Fanning è Margo. Accanto a lei, nei panni dei suoi genitori e co-protagonisti ci sono Michelle Pfeiffer e Nick Offerman. Taddea Graham è Susie, la coinquilina di Margo, uno dei personaggi secondari meglio scritti della serie, nonché la dolcezza e la mancanza di pregiudizi fatta persona. Greg Kinnear è il nuovo compagno di Shayanne, un uomo estremamente buono, bigotto, che però una volta entrato in una famiglia così sui generis fa di tutto per smussare i suoi angoli (o almeno ci prova). Nicole Kidman è Lace, ex wrestler amica di Jinx e ora avvocata che aiuta Margo in una serie di impicci legali in cui si trova coinvolta alla fine della stagione.

Arte e OnlyFans

Fin da piccola Margo è un’appassionata inventrice di storie fantasy, con protagonisti alieni forzutissimi e mondi lontani. Così, quando si trova a dover creare contenuti per OnlyFans, Margo porta quel mondo dietro alla camera. Zeppe, neon e abiti calzamaglia coloratissimi diventano i suoi costumi di scena.

Con i video stuzzica le fantasie dei suoi fan per poi inviare gli extra hot solo a pagamento. Quella che inizia come necessità di guadagno, si trasforma presto per Margo in un’espressione della sua creatività.

E nonostante le richieste dei suoi genitori di smettere, lei decide di continuare. E loro finiscono per capire, conoscendola. Poi però ci si mette in mezzo il mondo giudicante e fintamente aperto e allora lì il discorso diventa più impegnativo per la giovanissima. Soprattutto come madre di un bambino piccolo.

Margo in generale è un personaggio estremamente positivo nel suo essere aperta, comprensiva, ma testarda e perseverante in tutto ciò in cui crede, che sia la sua gravidanza o la sua arte.

Una perfetta dramedy

Margo ha problemi di soldi riesce a unire le storie drammatiche dei suoi personaggi - Margo senza un soldo e madre single, Jinx con la sua dipendenza, Shayanne con un matrimonio di cui non sembra mai del tutto convinta etc. - con una narrazione positiva, ben sviluppata sentimentalmente, seppur senza stemperare mai nessuna delle difficoltà che si trovano ad affrontare (la parte sull’allattamento è reale e spietata).

È la storia di un amore incondizionato, quello dei genitori per i propri figli e viceversa. Ma è anche una riflessione dolorosa di cosa possa essere lo stigma sociale, soprattutto nell’epoca dei social media in cui tutti ci pensiamo soggetti in grado di giudicare le vite altrui.

È una serie girata benissimo, che ci porta in quei mondi creativi dove il lavoro di preparazione è ancora artigianale ed estremamente divertente.