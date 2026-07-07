Ecco le migliori nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Paramount+ e Disney+ in arrivo a Luglio 2026

Cosa guardare stasera? Quante volte vi è capitato di domandarvelo, per poi passare minuti e minuti a fare scrolling indecisi? Le nuove serie tv da vedere a Luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, HBO Max, Paramount+, Rai Play e Apple TV sono tantissime e ogni mese orientarsi nella ricchissima offerta dalle piattaforme streaming è davvero difficile.

Per questo abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta con una selezione di titoli che, secondo noi, non potete perdere. Ecco allora le 5 nuove serie tv da vedere a Luglio.

Da non farsi sfuggire ci sono anche Estate 36 (su Netflix dall’1 luglio), Poker Face 2 (su Sky e NOW dal 3 luglio), La casa nella prateria (su Netflix dal 9 luglio), The Westies (su MGM+ dal 12 luglio), R.J. Decker (su Disney+ dal 14 luglio), Super Market (su Prime Video dal 17 luglio), La mappa dei desideri (su Netflix dal 17 luglio), Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston (su Disney+ dal 23 luglio), Stuart Fails To Save The Universe (su HBO Max dal 24 luglio), The Walking Dead: Dead City 3 (su Sky e NOW dal 28 luglio).

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Nuove serie tv da vedere a Luglio

(Continua sotto la foto)

Elle su Prime Video dall’1 luglio

Prima di diventare l'iconico pesce fuor d'acqua ad Harvard, Elle Woods era una liceale della California anni Novanta alle prese con una madre molto presente, amicizie turbolente, amori complicati e qualche scelta di stile opinabile. Ambientato nel 1995, il prequel di La rivincita delle bionde racconta la formazione di Elle, mostrando come ogni ostacolo l'abbia avvicinata alla donna determinata e irresistibile che il pubblico ha imparato ad amare.

Corri o muori su Prime Video dal 15 luglio

Action comedy con Octavia Spencer e Hannah Waddingham nei panni di due amiche che credono di sapere tutto l’una dell’altra, fino a quando non viene a galla che una delle due non è la contabile forense che ha sempre detto, ma una spietata sicaria con missioni in tutto il mondo. Una volta scoperta la verità, le due dovranno riuscire a rimanere unite in una rocambolesca fuga che le porterà on the road in giro per l'Europa.

Lucky su Apple TV dal 15 luglio

Anya Taylor-Joy è Lucky Armstrong, una giovane truffatrice cresciuta in un mondo instabile e criminale. Una vita che però ha deciso di lasciarsi alle spalle. Un desiderio che crolla dopo che il suo passato torna a bussarle alla porta costringendola a partecipare a un’ultima, grande operazione: una rapina multimilionaria che però non va esattamente da aspettative. La serie è creata da Jonathan Tropper, noto per titoli come Banshee e Warrior.

The Hawk su Netflix dal 16 luglio

Serie comedy in dieci episodi creata e interpretata da Will Ferrell, The Hawk ha come protagonista una ex star del golf, Lonnie Hawkins, che si trova a percorrere la parabola discendente della sua carriera. Il fisico non lo aiuta più e non riesce a trovare la magia di un tempo. Nonostante tutto questo, Lonnie si rifiuta di mollare, anzi… si dà come obiettivo un traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera. Ce la farà?

Furious su Disney+ dal 27 luglio

Serie thriller in otto episodi, ha come protagonista una giovane agente dell’FBI, Alice Black (Emmy Rossum), che si trova ad indagare su una misteriosa e spietata serie killer (Lola Petticrew) che cambia identità di continuo. L’assassina ha un fil rouge nei suoi delitti: punire chi ha compiuto azioni riprovevoli nel proprio passato. Inizia così un folle gioco psicologico al gatto e al topo, che costringerà Alice a rimettere in discussione il concetto stesso di giustizia.