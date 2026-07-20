Bassi, dal tacco midi o vertiginoso, i sandali bianchi si confermano il modello più versatile della stagione. Ecco le nostre proposte preferite

C'è una ragione se i sandali bianchi estate 2026 sono già diventati il desiderio della bella stagione: raffinati ma non impegnativi, luminosi ma incredibilmente facili da abbinare, rappresentano quel dettaglio chic che trasforma i vostri look più essenziali in qualcosa dall'effetto Wow!

Si è vero, per anni il bianco è stato considerato una scelta riservata soprattutto alle occasioni speciali, alle cerimonie o al guardaroba bridal. Oggi, invece, i confini sono stati completamente (e decisamente) riscritti e i sandali bianchi conquistano i look di tutti i giorni, dal weekend al mare alle serate estive.

Se state pensando a come abbinarli, vi aiutiamo noi. I sandali bianchi stanno benissimo con il denim, valorizzano i completi in lino nelle tonalità naturali e si sposano alla perfezione con le stampe floreali e i colori vitaminici che ogni estate tornano a popolare il guardaroba. E poi hanno un pregio non da poco: illuminano l'abbronzatura!



Sandali bianchi: Zeppe, kitten heel e flat



Tra i modelli più desiderati della stagione ci sono sicuramente i modelli bassi, con tacco kitten e i sandali infradito, ma non mancano versioni dal tacco vertiginoso, o con dettagli più audaci. Per le amanti del mood rétro, invece, i modelli con punta squadrata e cinturino alla caviglia restano una scelta vincente.

Non dimenticate i look più eleganti. Per la sera infatti bastano una slip dress satinato e qualche accessorio dorato per ottenere un risultato semplice ma di grande effetto.

Insomma, se esiste una scarpa capace di mettere d'accordo tutti probabilmente è proprio questa. Perché i sandali bianchi sono diventati un autentico investimento destinato ad accompagnarci per tutta l'estate, e forse anche oltre.



Sandali bianchi : i modelli da aggiungere subito in wishlist



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