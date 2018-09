Victoria Beckham approda alla London Fashion Week e celebra i suoi primi 10 anni di carriera con una collezione dalla doppia anima

Londra, interno giorno. Sulle note di Back to life - iconico brano dei Soul II Soul - Stella Tennant percorre in tailleur total white i gradini della Galerie Thaddaeus Ropac. Inizia così il fashion show targato Victoria Beckham, il primo della stilista sulle passerelle londinesi.

Abbandonata New York, l’ex Posh Spice ha scelto infatti di “tornare a casa” per celebrare i primi dieci anni del brand e inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo della moda, iniziata - non senza scetticismi da parte degli addetti ai lavori (e non) - nel 2008.

«Questa collezione guarda al passato, ma anche in avanti» ha affermato Victoria, sottolineando la volontà di adattare l’identità estetica del marchio - fatta di fluidità, rigore formale ed eclettici accostamenti cromatici - alle esigenze delle donne contemporanee.

«Ci sono pantaloni dalle linee ampie e modelli più attillati, gonne midi e lunghe, capi dalla vestibilità comoda e proposte skinny. Sono partita dall'idea di vestire non una, ma tante donne diverse».

In passerella, davanti a un parterre intimo e super selezionato, modelle di età ed etnie differenti si sono fatte interpreti dell’universo stilistico del brand, ondeggiando in fluttuanti long dress a microfantasia, fasciate da abiti in maglia oppure avanzando disinvolte in completi dal piglio vagamente spotivo.





Una collezione dalla doppia anima: maschile e femminile, essenziale e romantica, funzionale ma estremamente sofisticata. È il blazer il protagonista indiscusso del defilé - eletto a uniforme quotidiana e declinato in tinte neutre - insieme ai pantaloni con micro spacco frontale, da indossare anche sotto tuniche di ispirazione giapponese, gonne asimmetriche e bluse in pizzo.

Ogni look è costruito attraverso sovrapposizioni di texture e colori sapientemente dosati, mentre gli accessori - seppur ridotti ai minimi termini - sono già dei must-have annunciati: maxi borse con chiusura a scatto e bucket bag dalle proporzioni esagerate, a cui si aggiungono i “dance boot”, stivaletti rasoterra in nappa metallizzata. Li avete già inseriti in wishlist?

