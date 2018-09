Non solo per l’ufficio! Una selezione di blazer e giacche autunnali super chic da indossare in ogni momento della giornata.

Sembra ieri che eravamo alle prese con l’acquisto di nuovi bikini da sfoggiare in spiaggia e di sandali estivi da infilare nella valigia delle vacanze e invece adesso ci ritroviamo già con l’autunno alle calcagna e a dover già pensare alle nuove giacche autunnali da sfruttare nei prossimi mesi.

Nella top list dei capispalla da avere sempre a portata di mano in vista della nuova stagione di certo non potevano mancare i blazer, capo passepartout del guardaroba femminile che, puntuali come ogni anno, si preparano ad affollare gli scaffali dei negozi (e la nostra cabina armadio).

In ufficio, con camicia bianca e pantaloni coordinati; nel tempo libero, con un paio di jeans e una maglia a maniche lunghe; per le uscite serali, con un maxi dress stampato e delle scarpe flat: sono praticamente infiniti i modi in cui potrete abbinarli quest'autunno!

Per un investimento sicuro, puntate sui blazer doppiopetto con stampa check (che tra l'altro sono i più amati in assoluto da celeb e influencer), in alternativa potete sempre optare per i modelli con spalle a kimono e cintura in vita, quelli di velluto a coste, o quelli in seta, perfetti anche nelle occasioni speciali!

Scoprite i modelli più trendy del momento e cominciate ad adocchiare i vostri preferiti!









& OTHER STORIES Blazer nero di velluto a coste

SANDRO PARIS Giacca a stampa check con taschino sul petto

THE ROW Blazer bianco in lana con maniche cropped

PENNYBLACK Blazer con spalle a kimono e cintura in vita

THOM BROWNE Blazer in tweed di cotone con gli orli sfrangiati

EMILIO PUCCI Blazer blu doppiopetto in misto lana

PETER PILOTTO Blazer verde in seta con cintura in vita

ZARA Blazer doppiopetto in velluto a coste

OSCAR DE LA RENTA Blazer rosso in lana con doppio bottone

SAINT LAURENT Blazer in misto lana con fantasia Principe di Galles

