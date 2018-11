Pierpaolo Piccioli inaugura un nuovo capitolo della maison Valentino con una due giorni a Tokyo scandita dal dialogo tra Oriente e Occidente



Si muove sul tracciato di un’immaginaria quanto affascinante "via della seta" il nuovo progetto Valentino TKY, omaggio della maison romana al Giappone contemporaneo, andato in scena sotto la guida del genio creativo di Pierpaolo Piccioli il 26 e 27 novembre a Tokyo.

Una due giorni scandita dal dialogo tra Oriente e Occidente, «due mondi così lontani e al tempo stesso affini - come afferma lo stilista - entrambi devoti al culto dell’armonia e del dettaglio», che si è concretizzata con l’inaugurazione del concept store TKY presso la boutique Valentino del centro commerciale di lusso Ginza Six e con la sfilata Pre Fall 2019 - la prima nella storia del marchio che ha visto sfilare insieme le collezioni uomo e donna - tenutasi alla Terrada Warehouse di Tokyo.







Valentino TKY: il concept store al Ginza Six e la capsule collection ispirata ai Manga





Non poteva che essere inaugurato nel distretto dello shopping di lusso per eccellenza, quello di Ginza, il concept store TKY. Allestito all’interno dello store Valentino del centro commerciale di lusso Ginza Six con la collaborazione di Sarah Andelman (ex direttrice creativa della boutique Colette) e aperto solo fino al 9 dicembre, questo spazio «dove arte, musica, visioni e tradizioni future, prendono vita insieme» è il risultato di una serie di collaborazioni con artisti locali e brand, chiamati a rappresentare - attraverso installazioni e capi speciali - nuovi modi di reinterpretare la tradizione, celebrando la straordinaria trasformazione della società nipponica nel corso dell’ultimo secolo.

Accanto alle creazioni di marchi quali Undercover, Yohji Yamamoto, Doublet e di artigiani come Satoshi Kamiya, Tetsuya Noguchi e Ichiyu Terai, TKY include la collezione capsule Valentino, un tributo all’universo dei Manga che vede gli animali-simbolo della Maison - la farfalla, il dragone, la pantera, la tigre e il serpente - trasformati in personaggi animati.







Valentino TKY: la collezione Valentino Pre Fall 2019

Reinterpretazione, evoluzione, dialogo sono le parole chiave anche per la collezione Valentino Pre Fall 2019, presentata il 27 novembre alla Terrada Warehouse. Per la prima volta nella storia della griffe ha visto insieme in passerella il ready to wear maschile e femminile.



L’intento di Pierpaolo Piccioli - ovvero trasformare e aggiornare il patrimonio stilistico della maison in funzione della cultura giapponese contemporanea, senza però stravolgerne l’identità - è ben evidente nell’uso dei colori (in primis l’iconico rosso Valentino), nelle ruche schiacciate, nei plissè disallineati.

Un gioco degli opposti in costante equilibrio tra simmetria e asimmetria, perfezione e imperfezione, tradizione e futuro. Elementi apparentemente inconciliabili che danno luogo a un linguaggio nuovo e denso di sperimentazione, in grado di coniugare il potere creativo italiano e la perfezione giapponese.







Valentino TKY: le celebrities presenti all’evento







A concludere in bellezza la due giorni giapponese, la Private Soirée che si è svolta dopo la sfilata presso l’esclusivo ristorante Peter at Peninsula alla presenza di influencer e celebrities provenienti da ogni parte del globo, dalle gemelle Amiaya (dj e fashion icon made in Japan, amatissime worldwide), alla supermodella e attrice statunitense Kaia Gerber, fino alla poetessa femminista indo-canadese Rupi Kaur. Tutte, ça va sans dire, in total look Valentino.







Valentino TKY: le star presenti all’evento Amiaya

Kaia Gerber e Pierpaolo Piccioli

Kitty Cash



Bryan Boy e Tina Leung

Nittha Jirayungyurn

Rupi Kaur



Aureta Thomollari e Sita Abellan

Bryan Boy, Tina Craig e Tina Leung

Fran Summers e Adut Akech



/ 9 Tutte le foto









fullscreen ...

Credits: Courtesy of Press Office