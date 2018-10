Scoprite insieme a noi lo stile delle gemelle giapponesi Ami e Aya, fashion icon dai capelli fucsia conosciute come Amiaya



Dj, influencer ma soprattutto icone di stile, le gemelle Amiaya Ami e Aya sono tra le più fotografate alle fashion week.

Celebri per il look colorato e sgargiante, le due sorelle sfoggiano capelli a caschetto fucsia perfettamente identici e quasi sempre rossetto rosso da manuale.

Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look delle Amiaya, scorpite il loro stile e lasciatevi ispirare.

Rossetto rosso, eyeliner nero statement e il caschetto fucsia d'ordinanza. Completano il beauty look perle decorative attorno agli occhi e sul mento.

Cat eyes con eyeliner grafico doppiato in shade pastello rosa e turchese per un make up kawaii in piena regola.

Eyeliner nero molto arcuato abbinato a cristalli e perle e rossetto rosso in finitura metallica.

Capelli leggermente mossi per le gemelle giapponesi Ami e Aya, che mostrano un incarnato luminoso.

Trucco occhi luminoso e cangiante "affilato" verso l'esterno per un effetto ammaliante.

Il duo di dj e influencer Amiaya in un beauty look originale con acconciatura voluminosa a boccoli dallo stile vintage.

Le gemelle Ami e Aya in uno scatto del 2012 con caschetto d'ordinanza in due diverse nuance di biondo.

Il caschetto rosa con frangia delle Amiaya impreziosito da pin gioiello con maxi logo firmate Gucci.

Il caschetto di Aya e Ami dal leggero effetto texturizzato e punte rivoltate verso l'alto.

Beauty look in stile giapponese con acconciatura classica e make up tono su tono con rossetto ed eyeliner in rosso terracotta.

Credits Ph.: Mondadori Photo