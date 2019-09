Pierpaolo Piccioli presenta la nuova collezione di Valentino in cui mescola capi icona del prêt-à-porter a pezzi Couture.



29 Settembre. Parigi. Hôtel des Invalides. Sulle note di Lullaby dei "The Cure" Pierpaolo Piccioli presenta la nuova collezione primavera-estate 2020 di Valentino e porta in passerella alcuni pezzi chiave del guardaroba femminile reinterpretati in chiave Couture.

L’ispirazione arriva da "Grisaille", una tecnica di pittura monocroma che prevede l’esclusivo utilizzo di bianco e grigio per realizzare un'opera d’arte. Ed è così che anche nella nuova collezione del direttore creativo, eliminando il colore, sono proprio le forme e i volumi a restare in primo piano.





Ed é proprio il non colore per eccellenza, il bianco, ad aprire la sfilata. Si passa dai lunghi abiti chemisier, indossati con cintura in vita, maxi bag con le frange e sandali flat, ai candidi mini dress monospalla, tutti arricchiti da maxi collane e orecchini vistosi.









Il nero, insieme al bianco, è uno dei colori dominanti di questa collezione in cui si alternano semplicissimi little black dress, abbinati a borse a mano con le piume e sandali in corda, e fluide bluse con maxi fiocco sul collo, portate con morbidi bermuda e sandali lace-up.





E sei i look black&white sono gli assoluti protagonisti della nuova collezione primavera-estate 2020 di Pierpaolo Piccioli, non mancano anche accesi tocchi di colore.

Si passa infatti da un estremo all’altro con gli abiti in georgette di seta dai colori fluo, come il maxi dress arancione con profondo scollo o l’abito fucsia con le spalle scoperte.





Sotto i riflettori anche gli abiti con romantici ricami floreali, indossati con mini bag a tracolla e sandali rasoterra.





E anche quelli dalle audaci stampe fauviste. Coloratissimi e abbinati a semplici sandali infradito.





Gli abiti da sera si ricoprono di scintillanti paillettes, ma si indossano con nonchalance con dei semplici sandali flat con le nappe.





Menzione d’onore per le piume che vanno a impreziosire shorts, abiti di ogni lunghezza, borse a mano e maxi pochette.









E tra maxi pochette e borse a mano intrecciate, in passerella ha fatto capolino anche la nuova Valentino Garavani Rockstud Spike Fluo bag, presentata proprio durante la sfilata, in una nuova inedita palette fluo: verde, lime, arancione, pink e azzurro.

La speciale collezione di borse è in vendita sin da ora online, sul sito web della Maison e sull’account Instagram @MaisonValentino, secondo la formula del See now buy now.

Mentre da domani, 30 Settembre, sarà disponibile con un allestimento dedicato in 5 boutique Valentino nel mondo: Parigi Avenue Montaigne, Parigi Saint Honoré, Milano Montenapoleone, Pechino Sanlitun e Tokyo Ginza.