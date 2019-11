Si scrive tuta, si legge must-have. Scoprite con noi tutte le jumpsuit più cool di stagione!

Ha appena compiuto 100 anni eppure continua a essere attuale più che mai. Amatissima dagli stilisti che non smettono di riproporla e reinterpretarla in modi sempre diversi, la tuta - o jumpsuit che dir si voglia - è tra gli indiscussi must have di questo autunno-inverno.

Avvistata a più riprese sulle passerelle di stagione, da Stella McCartney a Valentino, promette di risolvere tutti i nostri dilemmi di stile grazie alla sua intrinseca versatilità - non a caso il suo inventore, il futurista italiano Ernesto Michahelles, la definiva “abito universale” - e alle tante declinazioni che la vedono protagonista.

A cominciare da quelle in stile workwear: le tute in denim, pelle o tessuto saranno la fashion uniform irrinunciabile per le giornate in città, da matchare all’occorrenza con un blazer o un cappotto in nuance.



Tra i modelli di tendenza per i mesi più freddi non mancano ovviamente anche le tute eleganti, dalle jumpsuit in raso o pizzo che non temono il confronto con abiti da sera e mise da cerimonia, alle tute più formali ispirate alle linee dei tailleur, come quella - ambitissima - di Gucci, fino alle versioni total black e ultra minimali pensate per essere sfoggiate in qualsiasi occasione.

Abbiamo selezionato per voi le proposte più interessanti in circolazione. Scopritele tutte e scegliete la vostra preferita!







GUCCI Tuta in principe di Galles con bottoni dorati, tasche e cintura in velluto.

Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTNEY Tuta in cotone con abbottonatura laterale.

Credits: stellamccartney.com

ISABEL MARANT ÉTOILE Tuta in cotone con maxi tasche.

Credits: farfetch.com

PINKO Tuta elegante in satin con bustino drappeggiato e fiocco su una spalla.

Credits: pinko.com

ZIMMERMANN Tuta in pelle in stile pilota.

Credits: net-a-porter.com

GANNI Jumpsuit in denim slavato.

Credits: farfetch.com



DSQUARED2 Tuta con abbottonatura a camicia, gamba larga e cintura in vita.

Credits: thedoublef.com



ZARA Tuta elegante satinata con cintura a contrasto.

Credits: zara.com



MSGM Jumpsuit in pelle sintetica con maniche svasate.

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Jumpsuit con cintura e bottoni effetto tartaruga.

Credits: stories.com

MANGO Tuta nera elegante con inserto in pizzo.

Credits: zalando.it

M MISSONI Tuta in maglia con scollo a V.

Credits: farfetch.com

KOCCA Tuta in raso con fusciacca in vita.

Credits: Courtesy of Press Office



GUESS Tuta elegante in tessuto stretch con inserto in pizzo.

Credits: guess.eu

LEVI'S: MADE & CRAFTED Tuta in denim dal design 5 tasche con zip.

Credits: farfetch.com

WEEKEND MAX MARA Tuta in twill di misto cotone, con scollo a barchetta.

Credits: weekendmaxmara.com