Con un look gold l'effetto sparkling è assicurato! Per non passare inosservate la regola è solo una: "more is more".

E’ quasi un diktat: “Non c’è festa senza oro!” Infatti, anche per quest’anno sarà difficile non lasciarsi travolgere dalla "febbre dell'oro".

Preparatevi a brillare tutto il giorno con finish laminati, tessuti iridescenti, accessori ultra riflettenti effetto shine! Di giorno si brilla ma la sera si sfavilla! Al via a mini abiti plissé interamente rivestiti in glitter o ricamati con frange fluttuanti e cascate di paillettes.

Pochette e minaudère si trasformeranno in favolosi scrigni e infine un bel sandalo svettante aggiungerà al look il giusto stacco di charme per essere al top.

Care Cenerentole, è il vostro momento, finalmente potrete aggiungere un tocco di magia alla normalità! Ecco una selezione di abiti e accessori gold da vera Diva. Let shine yourself!

C&A Mini abito in paillette dorate con scollatura a V.

PELLICO Stivaletto in pelle gold

CROMIA Borsa a mano in pelle dorata.

ELISABETTA FRANCHI Abito ricamato con frange.

GIUSEPPE ZANOTTI Sandalo in vernice color platino.

MAX MARA bito in tulle color oro.

MOTIVI Vestito corto in jersey e lamé.

PANDORA Collana Cerchio nel Grano in argento sterling 925 placcato in oro 18k.

PARFOIS Pochette dorata con tracolla a catena.

SANDRO PARIS Mini bag dorata con manico.

SWAROVSKI Orecchini Stud Nice bianco placcato oro.

ZIGN SU ZALANDO Décolleté dorata con tacco squadrato.

