Morbide, avvolgenti e tremendamente chic: le tute in cashmere che sfoggeremo nei prossimi mesi sono un vero e proprio concentrato di glamour e classe. Scoprite i modelli più belli dell’inverno 2020!

La fashion director del Times, Anna Murphy, l’ha eletta nuova divisa della stagione fredda, definendola la soluzione di stile più “cosy” di questo inverno 2020. E, visti i tempi che stiamo attraversando, non viene molto difficile crederle.

Prepariamoci dunque a fare spazio nel guardaroba a un indumento che già durante il primo lockdown ci aveva tenuto compagnia: la tuta. Dimenticate tessuti tecnici, colori sgargianti e loghi a vista: le versioni che sfoggeremo nei prossimi mesi sono un vero e proprio concentrato di glamour e classe.

Dalle tute in cashmere a tinte neutre ai modelli in maglia con motivi jacquard o inserti in tessuto, le proposte più nuove abbandonano qualsiasi velleità sportiva in favore di un gusto più rilassato e chic.

Perfette per i weekend a base di TV e divano, le tute in cashmere e maglia si prestano a essere indossate anche lontano dai giorni “off” (vedi alla voce smart working & Co.). Il segreto sta nell’abbinarle nel modo giusto: via libera alla combo "tuta e sneaker" - meglio se con suola chunky come impone il trend del momento - ma anche a quella super raffinata con ballerine o friulane. Sì agli accessori per capelli e a piccoli bijoux - ear cuff o collane girocollo sottili - per aggiungere un tocco “bling bling” all'insieme. Spazio infine ai capispalla, indispensabili in caso di incursioni fuori casa. Per non sbagliare, puntate sugli evergreen, come trench e cappotti a vestaglia.

Non vi resta ora che scegliere la tuta che più si addice al vostro mood. Per darvi una mano, abbiamo selezionato tutti i modelli in maglia e cashmere più belli in circolazione. Lasciatevi ispirare!

BRUNELLO CUCINELLI Pullover e pants in cashmere con lavorazione a trecce.

Credits: net-a-porter.com

COS Tuta in cashmere riciclato.

Credits: cosstores.com

TWIN SET Poncho e pantaloni jogging in cashmere e lana.

Credits: twinset.com

STELLA MCCARTNEY Tuta in lana con inserti in seta.

Credits: stellamccartney.com

ERES Dolcevita e pantaloni in lana e cashmere impreziositi da punti bicolore.

Credits: eresparis.com

ALLUDE Tuta in cashmere.

Credits: matchesfashion.com

CASHMERE IN LOVE Cardigan con zip e pantaloni in lana e cashmere a costine.

Credits: farfetch.com

CHINTI AND PARKER Tuta composta da pullover e pantaloni in cashmere con stampa.

Credits: farfetch.com

OYSHO Felpa e pantaloni in maglia.

Credits: oysho.com

MADELEINE THOMPSON Body a collo alto e pantaloni a costine in cashmere.

Credits: net-a-porter.com

MAX & MOI Pullover e pantaloni in cashmere e lana con bande in tessuto.

Credits: maxemoi.com

BELLA FREUD Felpa e pantaloni in cashmere con bande laterali.

Credits: net-a-porter.com

ZARA Felpa con cappuccio e pants in cashmere.

Credits: zara.com

FALCONERI Tuta composta da felpa e pantaloni in cashmere a costine.

Credits: falconeri.com

H&M Felpa con cappuccio e pantaloni in misto cashmere e cotone biologico.

Credits: hm.com

LORO PIANA Tuta in cashmere con profili colorati.

Credits: mytheresa.com

INTIMISSIMI Maglia e leggings in lana e seta.

Credits: intimissimi.com

LOULOU STUDIO Maglione con collo a sciarpa e pantaloni con coulisse in cashmere.

Credits: farfetch.com