Il trend delle sneaker "bold" resiste anche per quest’autunno. Resiste? Semmai ci fa impazzire. Sempre di più! Ecco 15 modelli wow!

Grosse, spesso coloratissime, immancabilmente "bold". Di cosa stiamo parlando? Ma delle sneakers chunky, che domande!

Le scarpe sporty dai profili large, con un design che arriva direttamente dagli anni Novanta, è ancora sulla cresta dell’onda. Un trend che resiste da un lato e che diventa sempre più irresistibile dall’altro: ormai tutte hanno il proprio paio di scarpe da ginnastica oversize del cuore, da mixare con completi “manlike”, abitini da sera o mom jeans + blazer.

Non ce le avete ancora? Maccheddavvero?! Niente panico: tra poco vi presentiamo i modelli da batticuore assicurato, quelli tra cui troverete senz’altro le vostre best sneakers chunky forever.

Anche chi ne avesse già un paio preferito ma volesse aggiungerne un altro alla scarpiera - per combinazioni fashion sempre nuove e freschissime - si prepari a conoscere i nuovi modelli del momento.

Se gli sneakers addicted non avranno certo difficoltà a innamorarsi delle chunky, chi ha un gusto più classico ed elegante potrebbe fare più fatica. E invece no, perché per questa stagione sboccia il trend nel trend, ossia la sotto-tendenza delle sneakers chunky monocolore, da scegliere nelle nuance neutre che ben si sposano con ogni mise.

Dal color sabbia all’off-white, dal total black al grigio antracite, una scarpa XXL nella tinta unita presa dalla palette cromatica ultra chic è il tassello mancante per completare puzzle fashion che accontenteranno un po' tutti.

La versatilità delle sneakers chunky è la qualità che le ha rese così tanto “celebrities shoes”: si possono “shakerare” con tutto, dal blazer dress al completo tailored in stile “mannish” fino ad arrivare al tubino nero, per dire.

Non c’è occasione o outfit che non accoglierà a braccia aperte queste scarpe. Ormai perfino il red carpet le chiama a gran voce! Dopo che star come Emily Ratajkowski ed Ellie Goulding le hanno sdoganate dal tapis-roulant in palestra, sfoggiandole sul tappeto rosso con abiti da sera, le chunky gym shoes sono diventate un passepartout.

Per aiutarvi a trovare le vostre amate scarpe da ginnastica voluminose, abbiamo selezionato per voi i 15 modelli di chunky sneakers più wow di questa stagione. Innamoratevene!

ALEXANDER MCQUEEN Chunky sneakers in pelle.

Credits: Mytheresa

ATLANTIC STARS Chunky sneakers in tessuto tecnico multicolore.

Credits: Atlantic Stars

BALENCIAGA Sneakers chunky.

Credits: Mytheresa

DIESEL Sneakers chunky.

Credits: Farfetch

DSQUARED2 Sneakers chunky total white.

Credits: Farfetch

ADIDAS Sneakers chunky modello Falcon in fantasia floreale.

Credits: Adidas

FENDI Sneakers grosse in nylon e suede rosa con cerniere a zip.

Credits: Fendi

FILA Sneakers chunky modello Disruptor.

Credits: AW Lab

H&M Sneakers chunky.

Credits: H&M

LIU JO Sneakers grosse con fantasie animalier patchwork.

Credits: Liu Jo

MIU MIU Sneakers chunky total white.

Credits: Net-a-Porter

NIKE Scarpe da ginnastica dal design chunky.

Credits: Nike

PULL & BEAR Sneakers chunky monocolore sabbia.

Credits: Pull & Bear

PUMA Sneakers chunky multicolore.

Credits: Puma

TOD'S Sneakers in pelle e tessuto tecnico.

Credits: Tod's