Si è appena concluso il cosiddetto "Fashion Month": possiamo quindi tirare le somme sui look da street style più belli visti tra New York, Londra, Milano e Parigi. Prendete appunti perchè non vedrete l'ora di copiarli!

Cala il sipario sul Fashion Month: le passerelle parigine hanno ufficialmente concluso il mese più glamour dell'anno con il suo susseguirsi frenetico di sfilate, eventi glamour, parterre esclusivi popolati da celeb internazionali e naturalmente tanto tantissimo street style.

E non a caso tra gli "effetti collaterali" delle fashion weeks c'è anche questo: farsi venire gli occhi a cuoricino ammirando gli outfit sfoggiati da modelle, addette ai lavori, influencer and co per le strade di New York, Londra, Milano e Parigi. E naturalmente cercare anche di capire come replicarli con i capi e gli accessori che abbiamo nell'armadio o nella wish list autunnale.

Noi abbiamo stilato la nostra classifica personale con 5 look per ciascuna settimana della moda che non vediamo l'ora di copiare! Scommettiamo che ne troverete qualcuno da "fashion crush" anche voi?

NEW YORK FASHION WEEK Il total black è sempre una certezza quando si cerca una resa super chic, non trovate? Questo look ne è un chiaro esempio: jumpsuit nera, pumps di pelle e tracollina en pendant. Più facile di così davvero non si può!



Il completo in maglia a coste è uno dei trend più forti dell'autunno 2021: lo sa bene anche Camila Coelho che abbina polo con scollo a V e profili in pelle con una gonna midi con maxi spacco e stivaletti neri. Il risultato? Semplice ma con un twist.



Vi avevamo avvisato: il lilla è il colore perfetto per dare un tocco femminile e romantico al guardaroba autunnale. Mary Leest lo abbina al rosso degli stivaletti per un contrasto forte che dà carattere all'outfit. Promossa a pieni voti!



Come indossare di giorno un abito da sera? Fate come Lexi Wood che sceglie un abito lingerie color champagne e lo sdrammatizza con un blazer maschile cammello.



Alzi la mano chi non sogna di indossare un completo sartoriale come quello di Amy Jackson. Quella tonalità di blu ci ha colpito e affondato al primo sguardo, lo confessiamo!



LONDON FASHION WEEK Come Alexa (Chung) per noi nessuna mai! La sua classe e il suo stile ne fanno una vera icona di stile sempre e comunque. Abbiamo adorato su di lei l'abito grembiule con inserti in pelle e tulle e maniche a sbuffo di Simone Rocha, a metà tra il romantico e il gothic.



Betty Bachz ci suggerisce come rendere più moderna e grintosa la combo abito corto + blazer: basta indossarla con un paio di stivali alti stampa cocco con platform, et voilà, il gioco è fatto.



Sempre raffinata e chic Caroline Issa punta su un tailleur maschile dal fit rilassato giocando con il color-block ma senza mai risultare "too much". Per noi è un grande sì!



Cercate una mise più easy? Quella di Mija Knezevic è l'esempio perfetto del mood casual-chic: jeans cropped, giacchino corto e mocassini neri, un tris di jolly da avere sempre a disposizione nel guardaroba.



Plissé, mon amour! Anche Lisa Aiken non riesce a resistere al fascino senza tempo di una gonna a pieghe. In questo giallo vitaminico poi è l'alleato perfetto per contrastare il grigiore invernale, brava!



MILANO FASHION WEEK Amanti del color-block questa è la mise che fa per voi! Candela Pelizza in total look Ferragamo gioca con tanti colori diversi: dal blu al viola, dal bianco della maxi gonna see-through al lilla della borsa, fino al verde brillante delle iconiche ballerine della Maison. L'effetto finale? Un'esplosione di glamour!



Un abito in seta lilla (eh sì, come vedete è proprio uno dei colori top quest'anno), un blazer lungo e un paio di sandali con listini incrociati. Erika Boldrin ci dà così una lezione di stile effortless-chic in 3, 2, 1...



Chiara Ferragni, ospite d'onore della sfilata di Boss, mixa due grandi trend dell'autunno: il bomber in stile college e gli stivaletti in gomma da pioggia. Entrambi da aggiungere subito in wish list!



La "ragazza dall'armadio perfetto" Olivia Palermo colpisce ancora. Eccola con un total leather look che ci ha fatto sognare: gonna con ricami laser cut effetto pizzo e maxi camicia annodata in vita. So dark, so cool.



Altro look, altro trend! Gala Gonzalez interpreta alla perfezione il western mood che quest'anno fa furore: camicia e minigonna stampa paisley e ai piedi un bel paio di texani boots che come saprete sono IL modello di stivaletti da avere assolutamente.



PARIS FASHION WEEK Oltre a quello di Olivia Palermo un altro look in pelle nera che abbiamo amato è quello sexy della splendida Romee Strijd: minidress con gonnellina plissé e stivali cuissardes. Non certo per tutti i giorni ma davvero super!



Total white anche d'inverno? Sì, grazie! Füsun Lindner lo sfoggia così: pantaloni con pinces a vita alta, camicia con bottoni gioiello e accessori sui toni del beige e del marrone. Aggiungete un maxi cappotto avvolgente e sarete davvero FA-VO-LO-SE.



Tartan, che passione! Angela Rozas Saiz si è presentata alla sfilata di Dior con un completo gonna-crop top nell'iconica trama scozzese che tanto ci piace. Da notare anche il dettaglio dei sandali eleganti portati con i calzini a coste. Solo per le più coraggiose (e calorose!).



Per aggiungere un tocco vivace ai classici pantaloni grigi a vita alta, basta una camicetta in un bel colore acceso. Parola di Jeanne Damas (e noi visto il risultato le crediamo eccome).



Jenna Coleman ci insegna un trick per rendere più femminile la classica giacca in pelle nera: stringerla con una cintura per sottolineare il punto vita. Una romantica gonna a ruota dalla fantasia pastello farà il resto.



