La sola cosa da fare dunque è cedere alla tentazione e comprarsene subito un paio nuovo: ecco gli stivali alti di cui non potrete fare a meno quest'inverno

É vero, ormai si indossano praticamente tutto l'anno e anche in primavera-estate hanno il loro perché. Ma la stagione per eccellenza in cui non si può proprio rinunciare a sfoggiare un paio di stivali alti è decisamente questa!

La calzatura perfetta per dare un twist a gonne e vestiti di ogni lunghezza e genere ma non solo. Le fashioniste più incallite li adorano persino nella combo con il tailleur maschile (se non ci credete, date un'occhiata al look della blogger russa Mary Leest) e più in generale con pantaloni e jeans infilati dentro.

Noi però - dobbiamo proprio confessarvelo - abbiamo un debole per gli high boots abbinati agli abiti e alle gonne midi: una combo femminile e super chic che ci risolve sempre non pochi dilemmi in fatto di look.

Qualunque abbinamento preferiate, resta chiara una cosa: acquistarne un paio è un investimento fashion sicuro di cui difficilmente vi pentirete (anche perché non passano mai di moda!).

I modelli must dell'autunno inverno 2020-21? In pelle stampa cocco o in suede, con tacco grosso e comodo per poterli sfoggiare all day long, oppure con tacco a spillo per una serata speciale.

Dagli immancabili neri o color cuoio alle varianti più originali declinate su nuance come il bianco, il burgundy, il verdone o l'argento metallizzato.

Ne abbiamo selezionati alcuni che ci hanno colpito e affondato al primo sguardo: lasciatevi tentare e scegliete i vostri stivali alti per affrontare la nuova stagione all'insegna dello stile.

Stivali alti stampa cocco della collezione Smart Couture di MOTIVI

Credits: motivi.com

Stivali alti in pelle burgundy MANGO

Credits: shop.mango.com

Stivali con cinturino alla caviglia KURT GEIGER

Credits: mamaison.shoes

Stivali con rombi in pelle e suede TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Stivali in velluto a coste MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Stivali in suede con tacco grosso GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com

Stivali alti con tacco a spillo EMANUELLE VEE

Credits: emanuellevee.it

Stivali alti in suede JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Stivali alti in pelle bianca con plateau OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Stivali alti in pelle metallizzata ZARA

Credits: zara.com

Stivali alti in pelle nera H&M

Credits: hm.com

Stivali texani con tacco in suede KHAITE

Credits: mytheresa.com

Stivali alti scamosciati con tacco alto e plateau STEVE MADDEN

Credits: mamaison.shoes