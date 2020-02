Chi ha detto che sono solo una prerogativa della stagione invernale? Gli stivali si rivelano perfetti anche in primavera. E noi ve lo dimostriamo con 5 look super cool.

Che gli stivali siano una prerogativa della stagione fredda è poco più di una leggenda metropolitana. Un luogo comune smentito a più riprese dagli stilisti, che ormai da diverso tempo a questa parte li hanno consacrati a must have della mid season.

La primavera 2020 non fa eccezione: dai texani ai cuissard, fino ai modelli al ginocchio e a quelli pitonati - ultima ossessione di shoeaholic e trendsetter - gli stivali continuano a essere protagonisti delle collezioni più blasonate.

Ma come indossarli in modo cool senza inciampare in errori di stile?

La "regola aurea" consiste nell’evitare di accostarli a colori troppo cupi o a tessuti molto pesanti (come il velluto) preferendo nuance e texture più leggere. Sì a mini dress a motivi floreali indossati con i cuissardes in camoscio, così come ai pantaloni bianchi infilati negli stivali bassi; via libera alle gonne plissé dai toni delicati in combo con gli stivali snake print e ai culotte pants con i boots con tacco.

Per scoprire tutti i suggerimenti su come indossare gli stivali primavera non vi resta che continuare a leggere. Lasciatevi ispirare da questi 5 look!

Come indossare gli stivali al ginocchio

Investire in un paio di stivali al ginocchio è sempre una buona idea, soprattutto se si tratta di modelli evergreen, come quelli da cavallerizza. La combo più cool resta quella con i pantaloni a sigaretta, ma per evitare di cadere nel banale lasciate perdere stampe check e toni come il beige o il marrone, alleggerendo l’insieme con qualche pezzo dai colori più freschi, ad esempio una giacca verde chiaro o un paio di jeans total white.

Blazer doppiopetto WEILI ZHENG, pantaloni 5 tasche a sigaretta ACNE STUDIOS, pullover a collo alto BOTTEGA VENETA, stivali di pelle nera CHANEL.

Credits: weilizheng.com, matchesfashion.com, net-a-porter.com, chanel.com

Come indossare gli stivali pitonati

Dopo aver spopolato per tutto l’autunno e l’inverno, gli stivali pitonati mantengono il loro status di must have anche per la bella stagione. E a dispetto delle apparenze un tantino eccentriche, si candidano a diventare un vero e proprio passepartout del guardaroba primaverile. Tra le idee look da copiare, quella che li vede abbinati alla gonna plissè e alla camicia bianca. Très chic.

Gonna plissé con pannelli asimmetrici BEATRICE B., camicia con bottoni gioiello TORY BURCH, borsa a mano in pelle con placca logo GIVENCHY, stivali pitonati PARIS TEXAS.

Credits: beatriceb.com, toryburch.it, net-a-porter.com, modaoperandi.com

Come indossare gli stivali sopra il ginocchio

Pensate che i cuissardes siano troppo sexy per essere indossati di giorno? Provate a sdrammatizzarli con un romantico mini - o midi - abito a fiori e una borsa a tracolla (qui trovate le più belle della stagione): otterrete un outfit perfetto da sfoggiare h24. Il tocco finale? Un paio di orecchini a cerchio con strass.

Minidress a motivo floreale con volant ZARA, stivali alti in suede STUART WEITZMAN, borsa con morsetto in metallo GUCCI, orecchini a cerchio con zirconia cubica PANDORA.

Credits: zara.com, net-a-porter.com, gucci.com, it.pandora.net

Come indossare gli stivali texani

Con tacco o senza, alti o a mezza gamba, i texani (o camperos) saranno onnipresenti all'interno delle collezioni primaverili. La chiave per portarli nel modo giusto? Puntare sullo stile parisienne, accostando gli stivali texani a jeans, t-shirt marinière e all’inossidabile trench.

Trench doppiopetto in gabardina di cotone BURBERRY, jeans a vita alta H&M, t-shirt a righe MUJI, stivali texani in pelle ricamata ISABEL MARANT.

Credits: net-a-porter.com, hm.com, muji.eu

Come indossare gli stivali con tacco

Se i sensi di colpa vi attanagliano perché quest’inverno avete ceduto alla tentazione di acquistare un paio di stivali con tacco e gambale morbido (i famosi "slouchy boots"), smettete di tormentarvi perché il vostro acquisto si rivelerà azzeccatissimo anche per i mesi a venire. Questo modello continuerà infatti a dettare tendenza per tutto il 2020 (e oltre). Per ottenere un risultato eclettico e iper contemporaneo, optate per un paio di pantaloni culotte dalle linee ampie e una camicia di jeans.

Pantaloni culotte LABO.ART, camicia in denim con maniche balloon & OTHER STORIES, cintura con fibbia dorata MANGO, stivali con tacco e gambale morbido GIANVITO ROSSI.

Credits: laboart.com, stories.com, shop.mango.com, net-a-porter.com