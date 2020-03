A volte ritornano: i pantaloni si portano dentro gli stivali! Che siano jeans o sartoriali, ecco le "inspo" dallo street style.

Negli anni Ottanta era la prassi: i pantaloni, specie se con gamba ampia, si portavano dentro gli stivali (che arrivavano per lo più a metà polpaccio). Poi nei Duemila erano i jeans i grandi protagonisti e si portavano stretti e all'interno di stivali "slouchy".

Insomma il trend "pantaloni dentro stivali" non è certo una novità (come spesso succede nella moda) ma dallo scorso inverno è tornato alla ribalta conquistando tutti i riflettori.





Star, addette ai lavori, influencer, tutti sono caduti nella rete di questa "coppia speciale". Ma come indossarli assieme evitando errori e scivoloni di stile?

Abbiamo selezionato 11 look cool con pantaloni negli stivali presi dallo street style per darvi qualche "inspo". Pronte a scoprire lo stile e la mise che fa per voi?



Pantaloni dentro gli stivali: look black & white





Un outfit semplice e molto chic: Georgia Tordini ci mostra un abbinamento easy ma dall'effetto "wow", perfetto anche per la sera. Basta un blazer bianco dal taglio essenziale e un paio di pants skinny neri en pendant con gli "slouchy boots" (qui trovate i modelli più belli del momento). Et voilà, il look è fatto!

Pantaloni dentro gli stivali: pants con le pinces e trench





Lisa Aiken, Fashion e Buyer Director del sito Moda Operandi ci propone il perfetto look per tutti i giorni, a partire dalla palette colori, giocata sui toni del grigio e del beige. Il trench è uno dei capi passe-partout di primavera (e qui potete trovare i modelli di stagione) e si sposa alla perfezione con i pantaloni con le pinces portati dentro un paio di stivali in suede very Eighties. Da provare a occhi chiusi!





Pantaloni dentro gli stivali: skinny jeans, cuissardes e bomber





Skinny jeans e stivali sopra il ginocchio sono una delle "combo" più viste anche in passerella. Certo, bisogna dosarli con molta attenzione! Per questo ci piace il look dell'influnecer tedesca Alexandra Lapp che li sdrammatizza con un tocco sporty, ovvero con un bomber sporty e una camicia check.





Pantaloni dentro gli stivali: 50 sfumuture di grigio





Se temete di commettere errori, la cosa più semplice è giocare tutto il look su un solo colore, declinandolo in palette. Come fa l'influencer Pernille Teisbaek che indossa un paio di stivali a tacco alto grigi su un paio di jeans in nuance. Un trucco perfetto anche per slanciare otticamente la silhouette.





Pantaloni dentro gli stivali: total denim e stivali western



Se invece vi sentite delle vero "pro" dell'abbinamento potete sempre sfoggiare un look simile a quello di Gala Gonzales: un outfit total denim con un paio di texani. L'effetto è da vera western girl e pertanto va sfoggiato con molta, ma davvero molta, convinzione e disinvoltura!





Pantaloni dentro gli stivali: look total white





Un ensamble very chic? Quello della style icon scandinava Jeanette Madsen, tutto giocato in un unico colore: il bianco! Giocate su texture differenti per creare maggior movimento.





Pantaloni dentro gli stivali: jeans boyfriend e tronchetti





Patite dei jeans boyfriend? No problem, questo outfit farà al caso vostro! Potrete indossare i vostri pants preferiti con un paio di tronchetti dal gambale ampio come fa Therese Hellstrom.





Pantaloni dentro gli stivali: pantaloni neri e stivali da cavallerizza





Un outfit easy chic da indossare per il tempo libero? Quello della francese Camille Charriere è perfetto! Un paio di pantaloni neri leggeri (perché no, anche un paio di leggings andranno bene) si portano dentro gli stivali da cavallerizza a gambale alto. Una giacca in pelle dal taglio blazer e una t-shirt bianca completano il tutto.





Pantaloni dentro gli stivali: sì, anche con il completo





Domanda da mille punti: stivali e completo insieme? Sì può fare, certo, ma meglio sceglierli dello stesso colore per evitare un effetto troppo stridente, proprio come fa Yoyo Cao che sceglie un tre pezzi rigoroso con dei boots grigi perfettamente en pendant.





Pantaloni dentro gli stivali: con la jumpsuit in vinile





Questo certo non è un look per tutti ma se vi sentite abbastanza coraggiose potete anche voi scegliere una tuta in vinile portata dentro degli stivaletti dello stesso materiale. Per chi non teme di passare inosservata.





Pantaloni dentro gli stivali: jeans e check per uno stile Seventies





Last but not least, ecco un look facile e ben bilanciato: gli skinny jeans grigi stanno benissimo con i boots stile anni 70 e la giacca stampa check con frange.