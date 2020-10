Come abbinare il classico tailleur elegante per un risultato super? Provate con un paio di stivali alti in pelle: il risultato vi sorprenderà!

Volete dare un twist al tailleur manlike? La soluzione più facile e stilosa è quella di mixarlo con gli stivali alti. Proprio come nel get the look che vi proponiamo oggi.

Protagonista dell'outfit la modella e blogger russa Mary Leest che ci propone un abbinamento un po' particolare rispetto ai soliti.

Di base infatti siamo abituate a sfoggiare il completo elegante nella combo con mocassini, pumps, stivaletti e persino con le sneakers per le occasioni meno formali. Ma la scelta di infilare i pantaloni dal taglio sartoriale in un paio di high boots di pelle gli regala quel tocco grintoso che non ci dispiace affatto. E voi cosa ne pensate?

Ecco intanto gli essenziali da avere nel guardaroba per copiare questa mise stilosa in poche mosse!

Blazer BRUNELLO CUCINELLI

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni a vita alta BRUNELLO CUCINELLI

Credits: net-a-porter.com

Maglia a dolcevita INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Stivali di pelle MANGO

Credits: shop.mango.com

Borsa Peekaboo FENDI

Credits: fendi.com

Occhiali da sole NEUBAU EYEWEAR

Credits: neubau-eyewear.com