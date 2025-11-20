Come indossare la gonna in satin in modo stiloso anche in questo periodo dell’anno? Ecco 5 idee da cui lasciarsi ispirare.

È uno dei grandi jolly del guardaroba di primavera, ma si rivela una preziosa alleata di stile anche in questo periodo dell’anno: anche voi avete una passione smisurata per la gonna in satin?

Beh, come darvi torto. In effetti resistere al suo fascino evergreen è praticamente impossibile e del resto non esiste proprio niente di meglio per aggiungere un tocco sofisticato ai look di tutti i giorni, sì anche in questa stagione.

Qui vi avevamo mostrato alcuni dei modelli più raffinati che si trovano in circolazione, se invece vi state chiedendo come indossare la gonna in satin e come riuscire ad abbinarla in modo sempre diverso, niente paura: ci pensano le trend setter a farci fare il pieno di ispirazione.

Sbirciando tra gli ultimi scatti di street style, infatti, abbiamo già individuato almeno un paio di abbinamenti che vale assolutamente provare quest’autunno. Pronte a scoprirli con noi?

5 idee su come indossare la gonna in satin quest'autunno-inverno

Per un look adatto sia agli impegni quotidiani sia alle uscite della sera, servono solo pochi pezzi: una gonna in satin con l’orlo in pizzo (da indossare magari con un pullover girocollo a tinta unita), una giacca in pelle con il collo a imbuto e un paio di stivali al ginocchio.

Come indossare la gonna in satin in modo ancora più easy? Un modello lungo, declinato in un colore femminile e delicato come il rosa, si sposa alla perfezione con dolcevita burgundy, mocassini neri e calzini grigi lasciati a vista.

Se volete dare una chance a una delle combo colore più cool del momento, tutto quello che dovete fare è partire da una gonna in satin marrone, abbinarla a una maglia rosa e poi finire il tutto con dei collant neri e a delle pumps dello stesso colore.

E non sottovalutate il potenziale delle gonne in satin stampate. Per una resa super chic, potete sceglierne una nei toni dell’azzurro e indossarla con blazer bianco con cintura marrone in vita, stivali marroni e foulard al collo en pendant.

Altrimenti basta sfoggiare una midi skirt stampata con un maglione a collo alto blu, un cappotto corto della stessa nuance e un paio di décolleté bicolor con il tacco comodo per ottenere a occhi chiusi un look caldo, comodo e decisamente glamour.

Foto: GettyImage