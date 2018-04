Manca poco al Coachella 2018: pronte a immergervi nello stile da Festival?



La primavera riapre la stagione dei concerti all'aria aperta e, ça va sans dire, la stagione dello stile da festival. A partire è lui, il mitico Coachella of course!

Il celebre evento musicale, che si svolge a Indio, in California, vedrà anche quest'anno la partecipazione di artisti attesissimi, da Beyoncé a Eminem, e di tante altre star di fama internazionale. L'appuntamento da segnare in agenda è per i prossimi due weekend, quello del 15-17 Aprile e quello del 20-22 Aprile.

Oltre alla musica, però, a giocare un ruolo davvero fondamentale è senz'altro il look delle celeb e degli ospiti presenti, che deve essere sì curato e studiatissimo, ma senza dimenticarsi di restituire un'aria disinvolta, leggera e spensierata.

Nel dress code perfetto per il Coachella e, in generale per gli eventi simili di cui è costellata la bella stagione, troviamo romantici longdress a fiori o in lurex multicolor, crop top in macramè, shorts in denim, t-shirt con scritte da groupie, stivali e borse in suede con lunghe frange: una serie di tocchi rock e dettagli etnici sapientemente mescolati tra loro, insomma.

Scoprite i pezzi iconici per uno stile da concerto impeccabile.





I capi e gli accessori in stile Coachella ALANUI Maxi cardigan multicolor con le frange.

MADEWORN T-shirt rock.

TWINSET MILANO Gonna in suede con le frange.

ANCIENT GREEK SANDALS Infradito in cuoio con borchie dorate.

SALAR MILANO Borsa in suede con lunghe frange e borchie.

GIVENCHY Occhiali con lenti rosa in stile Aviator.

TEZENIS Top corto a triangolo in macramè.

GUESS Gonna bianca in sangallo con occhielli dorati.

ISABEL MARANT Stivalin in suede con ricami e frange.

MAISON MICHEL Cappello in stile cowboy con bandana ton sur ton.

MANILA GRACE Kimono a righe multicolor.

OTTOD'AME Pantaloni flare in crochet.

MISSONI Longdress in lurex a righe.

SWAROVSKI Collana con pendente a forma di palma e cristalli.

MOTIVI Blusa corta in raso a fiori.

PINKO Shorts in denim.

MARCO BICEGO Orecchini a cerchio con pietre colorate.

JIL SANDER Top a rete con lunghe frange.

RUE DES MILLE Girocollo d'argento con zirconi.

CHIARA BONI Jumpsuit fantasia con le frange.

GLASSING Occhiali da sole con lenti arancio.

