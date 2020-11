Il pattern pitonato risveglia l’animo wild che è in noi: scopriamo come esaltarlo!

Esotico pitone: la stampa rettile o snake continua a spopolare su capi e accessori nei vibranti colori della natura.

Un pattern che ormai è diventato un favorite del guardaroba, il trend con la T maiuscola da mix & match nei look monocromatici più svariati.

Il pitonato è ormai talmente versatile e classico, che potremmo definirlo un nuovo neutro, il nude 2.0 del 2020.

C’è chi osa sfoggiando addirittura in total outfit dalla testa ai piedi, ma noi Grazia.it girls “limitiamoci” a scegliere con cura capi e accessori versatili da abbinare ai nostri daily look!

Li trovate tutti in questa jungle gallery fatta di bellissimi articoli acquistabili online.





(Credits: Norma Kamali)

La stilista di origini libanesi Norma Kamali è famosa da sempre per i suoi indumenti in lycra (i suoi costumi sono stati resi celebri da Farrah Fawcett) e da quelli in seta, come questa jumpsuit. Non fatevi scappare questo pezzo perché, appena si tornerà alla vita mondana, sarà il protagonista assoluto delle feste. #SnakeJumpsuit

(Credits: Intimissimi)

Sexy e all'ultima moda, come il completino composto da balconcino e string di Intimissimi. #SnakeLingerie

(Credits: Carmens)

Chi ha detto che la stampa serpente debba essere solamente nei toni del beige? I booties tacco 8 di Carmens sono in nuance burgundy, autunnale e mettibile. #SnakeBoots

(Credits: Kocca)

La camicetta semi-trasparente di Kocca è in print pitonato nei toni del marrone e verde. Abbinatela a una longuette a matita per esaltarla. #SnakeSkirt

(Credits: Isabel Marant)

Uno dei best seller di Isabel Marant sono certamente le cinture. Le fashion addict ne vanno pazze e l'abbinano addirittura sopra i piumini. Questa in pelle serpentata è perfetta per avvitare abiti in maglia o in seta da giorno. #SnakeBelt

(Credits: Zalando)

Lo snake print è arrivato perfino sulle sneakers di Adidas. Queste le trovate su Zalando! #SnakeSneakers

(Credits: Mango)

La blazer mania continua a imperversare e Mango la celebra con questo modello over in stampa serpente. #SnakeBlazer

(Credits: YOOX)

Sporty-cool il body di Fila, lo storico brand italiano di activewear, oggi sulla cresta dell'onda come non mai! #SnakeBodysuit

(Credits: Jason Wu)

Lo stilista prodigio Jason Wu ci delizia con una collezione ricca di stampa serpente, come quest'abito bon ton (con cui ci piacerebbe vedere Kamala Harris nella sua prossima apparizione). #SnakeShirtDress

(Credits: Matchesfashion)

Saint Laurent propone in collezione questo maglioncino in stampa snake color arancio. Lo trovate in vendita sull'e-commerce inglese Matchesfashion. #SnakeKnit

(Credits: The Double F)

I pantaloni preferiti dalle influencer sono quelli modello boy di The Attico, rigorosamente in stampa snake. Li trovate sull'e-commerce The Double F. #SnakePants

(Credits: TWINSET Milano)

Siete ancora in tempo (metereologicamente parlando) per indossare un bel trench snake dal taglio anni 90 come questo di TWINSET Milano #SnakeTrench

(Credits: 8 by YOOX)

Se non conoscete ancora la linea 8 by YOOX è arrivata l'ora: si tratta di una capsule in vendita su YOOX, l'e-commerce più vasto e conveniente del pianeta, fatta di pezzi basic ma modaioli, a prezzi super competitivi! Oh yeah! #SnakeMiniSkirt

(Credits: Gianni Chiarini)

Il brand Gianni Chiarini è specializzato in borse e pellame, affermandosi in italia e nel mondo per la qualità eccelsa dei suoi prodotti. Questa borsa che vi proponiamo si chiama Diana ed è disponibile in tre colori di stampa pitone. #SnakeBag

(Credits: Liu Jo)

Il mini marsupio tondo di Liu Jo è in eco-pelle stampata snake. #SnakeBeltBag

(Credits: Morfosis)

Uno dei trend più conclamati del 2020 è certamente il tailleur composto da blazer e gonna sopra il ginocchio. Ancora meglio se in pattern snake come questo del brand made in italy disegnato da Alessandra Cappiello, Morfosis. #SnakeTailleur

(Credits: Prada)

L'iconica gonna sotto il ginocchio e a portafoglio di Prada, ma questa volta in versione snake print. Una meraviglia. #SnakeSkirt

(Credits: Zara)

Il perfetto abito midi chez Zara con maxi cintura, un salva vita da avere in armadio. Come abbinarlo al meglio? Provate con degli stivali texani black! #SnakeDress