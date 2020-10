Wild, libere e coraggiose: ecco cosa i camperos dicono di noi quando li indossiamo!

Mood grintoso, modelli perfetti h 24, versatilità top: ecco cosa succede indossando i texani, gli stivali western che per l’autunno inverno si sono declinati in tantissime versioni paz-zes-che!

Sopra il ginocchio per le nostalgiche del cuissardes, al polpaccio per le più conservative o versione bootie per le minimal... i camperos sono una sicurezza, qualsiasi sia il vostro outfit.

Il team di Grazia.it li ama alla follia abbinati con gli abiti a fiori (ecco la selezione di flower dress più bella) ma la verità è che gli stivali western sono perfetti su mille abbinamenti.

Prima di pensare però al match perfetto, scegliete i texani del cuore nella nostra selezione!

(Credits: Khaite)

Nato nel 2016, Khaite è il giovane brand del momento sulla bocca di tutte: diventato famoso per i suoi top in maglia sinuosi, quest’anno ha lanciato una collezione di camperos gold e neri fantastici. Qui vi proponiamo dei booties in suede black, basici ma dalla linea impeccabile. #ItBrand

(Credits: Isabel Marant)

Gli stivali del brand francese Isabel Marant hanno una linea western irresistibile che li rende amatissimi. Questi sono sopra il ginocchio in nappa bianca, il modello più lanciato di stagione. #MarantStyle

(Credits: MVP Wardrobe)

Essenziale e super chic, la capsule di ottobre di MVP Wardrobe propone questi camperos con morsetto resi versatili dal colore, un cuoio che sta bene praticamente su tutto. #Fall2Release

(Credits: Plume Ethérée)

Lanciato dalle influencer/imprenditrici Chiara e Angela Nasti, Plume Ethérée è nato come swimwear brand ma ha da poco lanciato una linea di calzature che sta facendo sold out ovunque. Questi bei cuissardes taupe hanno un tacco comodo, gamba morbida e sono sopra il ginocchio. #DallasCamoscio

(Credits: Castañer)

Non solo espadrilles: per l'autunno inverno il brand Castañer propone dei camperos dalla linea pulita e perfetta. #MadeInSpain

(Credits: Curiosité)

I booties color testa di moro di Curiosité, brand made in Italy scoperto da Grazia.it, hanno ricami sul dorso e un bel tacco 6 che non guasta mai. #ItalianCraftmanship

(Credits: Jonak Paris)

Se non conoscevate il brand di calzature Jonak Paris, è arrivata l'ora: tutte le calzature, sopratutto gli stivali, più attuali e must di stagione, li trovate sul loro sito a prezzi più che competitivi. #SuedePerfection

(Norrgatan)

Sull'e-shop Norrgatan troverete tante varianti di camperos tra cui questi ricamati di Paris Texas, brand italiano specializzato in boots. #EmbroidedBoots

(Credits: Sebastian Milano)

Gli stivaletti più fashion ed eccentrici sono quelli di Sebastian Milano in stampa snake gialla, un colpo d'occhio che illuminerà le grigie giornate invernali. #SnakePrint

(Credits: Topshop)

La punta leggermente squadrata, il tacco maxi e la vernice, rendono questi stivaletti di Topshop l'oggetto del desiderio delle fashioniste internazionali. #TopshopWorld

(Credits: Carmens)

Stampa snake leggera e color ruggine: ecco la ricetta dello stivaletto d'autunno di Carmens. #Janis

(Credits: Ash)

Altra eccellenza del Made in Italy, Ash, è specializzato in calzature e per questo autunno inverno ha lanciato tante proposte stile vecchio west. Questi stivaletti sono intarsiati, dettaglio che li rende preziosi e unici. #BootiePerfection

(Credits: Café Noir)

Sin dal lontano 1992, l'azienda Café Noir si è specializzata nel pellame, tutto rigorosamente lavorato in italia. Questi stivaletti basic hanno un plateau interno che li rende rialzati ma super confortevoli. #LeatherSpecialists

(Credits: Zara)

Cocco mania: la stampa croc sta facendo impazzire tutte come dimostrano questi stivaletti slim di Zara, letteralmente sold out ovunque. #PrintCocco

(Credits: Mango)

I bootie slim di Mango hanno ricami e applicazioni in pelle. #CityAnimals