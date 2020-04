Una selezione di sandali flat per da mettere subito in wish list e acquistare in vista di maggio!

Sarà il lock-down prolungato e l’aria di primavera… ma c’è voglia di ripartire, di normalità e di quelle piccole cose che spesso davamo per scontate.

Come vestirsi, truccarsi, preparare la borsa per uscire e infine, infilarsi le scarpe: tutte azioni quotidiane che in questi giorni ci mancano come non mai.

Ma cosa indosseremo? Salteremo direttamente dalle slipper da casa ai tacchi a spillo? Forse... ma se nel frattempo passassimo magari da un paio di sandali bassi (sperando che il clima ci assista)?

Per questo abbiamo preparato per voi una selezione di sandali flat must have, perfetti per affrontare una nuova quotidianità in totale confort.

(Credits: Alevì)

Alevì è un brand di calzature Made in Italy molto speciali come questo piccolo gioiello in raso cosparso di cristalli navette.

(Credits: Gianvito Rossi)

Le ciabattine più fashion sono in cavallino zebrato di Gianvito Rossi, un modello minimal che ricorda gli anni 90.

(Credits: Casadei)

La proposta di Casadei è un contrasto tra il modello essenziale e nudo e i listini fatti di maxi cristalli Swarovski super brillanti.

(Credits: Dior)

Lusso spartano per i sandali di Dior, un passepartout da "consumare" tutta l'estate.

(Credits: Alberta Ferretti)

Il modello alla greca di Alberta Ferretti in color cuoio veste il piede ma rimane minimal.

(Credits: Gedebe)

Lo stile del brand made in Italy Gedebe è sempre ricco di dettagli preziosi come dimostrano questi sandali in oro rosé con gioco di cristalli Swarovski.

(Credits: Carmens)

Più low key è invece la proposta di Carmens, una ciabattina nude con quel centimetro di rialzo che può davvero fare la differenza.

(Credits: Zara)

Le perle, come vi avevamo già annunciato qualche mese fa, saranno grandi protagoniste dell'estate. Come su questi sandali aperti di Zara très chic!

(Credits: Tory Burch)

La rainbow mania continua a spopolare come dimostrano i sandali ultra piatti di Tory Burch.

(Credits: Trussardi)

Semplici e luminose le flat di Trussardi modello tropeziénne in oro.

(Credits: The Row)

Il marchio delle gemelle Olsen, The Row, riscuote sempre più successo grazie al suo stile minimale e la qualità eccellente. Come questi sandali dai listini sottilissimi, che saranno un essential della stagione.

(Credits: Mango)

Listini sottilissimi anche per Mango che propone una ciabattina in baby blue.

(Credits: Pellico)

La risposta ai lock-down blues? Colore! Come sui sandali di Pellico in rettile rosa fucsia!

(Credits: Giuseppe Zanotti)

Il modello Catia in silver di Giuseppe Zanotti è la perfezione fatta a sandali per l'estate.

(Credits: Isabel Marant)

Sempre fedele al suo stile boho-chic, Isabel Marant propone questi sandali alla schiava in cuoio con laccetti ultra slim e ciondoli.

(Credits: Malone Souliers)

La signature del brand inglese Malone Souliers sono listini di varia grandezza su scarpe da sogno. Come queste ciabattine in ocra e oro che creeranno combinazioni perfette per i vostri look estivi.