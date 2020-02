Non solo per gioielli e bijoux ma anche su maglie, felpe e altri accessori: le perle sono il dettaglio più chic di stagione!

È incredibile come un piccolo ornamento e ricamo possa rivoluzionare un outfit intero.

Esempio lampante? Prendiamo le perle e le perline, da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza d’altri tempi: quando vengono applicate su un capo o accessorio, per sportivo o street che sia, questo viene subito “ingentilito” e reso romantico e femminile.

Il dettaglio delicato della perla è ultimamente anche di gran tendenza, una delle applicazioni più utilizzate su maglie, abiti, borse, piccoli accessori e sopratutto scarpe.

Come on, mettiamo in panchina le paillettes per un po’ e indossiamo un capo o accessorio ricamato con le perle, tanto ci penseranno loro a illuminare i vostri abbinamenti per la primavera estate!

Curiosate nella nostra gallery per scoprire le nostre “editor pick”!

(Credits: Simone Rocha)

L'inconfondibile stile romantico e delicato di Simone Rocha, prende vita sulla t-shirt in baby blue con perline ricamate sul collo e maniche a palloncino. #RomanticPearls

(Credits: Zalando)

Il cerchietto realizzato interamente con perle degradè di Aldo incornicerà il vostro viso come dame rinascimentali. Lo trovate su Zalando. #HeadPiece

(Credits: Vestiaire Collective)

Se volete accaparrarvi un pezzo vintage da museo come questa cintura di Chanel con perle, da sempre uno degli elementi distintivi della casa, correte su Vestiaire Collective dove troverete splendidi oggetti d'annata. #PreLovedPearls

(Credits: Aquazzurra)

L'elemento perla sui sandali di Aquazzurra aggiunge un tocco chic su un modello essenziale e versatile, davvero strategico. #PearlSandal

(Credits: Matches Fashion)

Questo modello cat eye è impreziosito da perle su tutta la montatura che lo rendono super cool ed eccentrico, in pieno stile Gucci. #PearlSunglasses

(Credits: H&M)

Il pullover rosa melange di H&M ha perline di varia grandezza ricamate su tutte le spalle e ha un prezzo davvero speciale di solo €19,99. #PearlPullover

(Credits: Net-a-porter)

Jennifer Behr è specializzata in cappellini sempre originali e chic come questo con tante perline ricamate su un perfetto modello da pioggia. #RainHat

(Credits: Zara)

La felpa di Zara ha maniche extra large con perle dall'effetto WOW! #MaxiManiche

(Credits: Matchesfashion)

Rosantica è un luxury brand che crea accessori che sono dei piccoli capolavori. Come questo mini secchiello prezioso con cristalli e perle. #PearlMiniBag

(Credits: René Caovilla)

I sandali più di tendenza della primavera estate 2020 hanno infradito e tacco a rocchetto in pieno stile anni 90, come la proposta di René Caovilla con tante perline e cristalli all over. #ThongSandal

(Credits: Miu Miu)

Il mini abito di Miu Miu è reso bon ton da una bella fila di perline a formare un fiocco che ornano il collo. #BonTon

(Credits: Net-a-Porter)

Timeless Pearly, brand di gioielli e bijoux specializzato in perle, ha creato una collezione di ciondoli con tutte le lettere dell'alfabeto, un regalo perfetto che trovate su Net-a-Porter. #CustomPearl

(Credits: Osereé Swimwear)

Il brand di costumi Osereé Swimwear è specializzato in luxury lurex, super luminoso e colorato. Questo due pezzi con culotte è reso ancora più speciale da una fila di perle a goccia che pendono dalla bralette. #MadeInItalySwim

(Credits: Nikolas Kirkwood)

Le perle incastonate nel tacco sono da sempre la signature di Nikolas Kirkwood, come queste slipper bianche in croco print. #SignaturePearls

(Credits: Leslie Amon)

Il costume intero di Leslie Amon ha una scollatura profonda chiusa da tre bottoncini di perla, très charmant. #PearlSwimsuit