La corsa ai regali di Natale è ufficialmente iniziata: partiamo con i doni per le vostre BFF (Best Friends Forever)!

Hanno praticamente tutto, quello che non hanno se lo comprano da sole e soprattutto hanno gusti difficilissimi (spesso le abbiamo sentite lamentarsi proprio con noi per un regalo sbagliato del fidanzato!).

Se state riflettendo su cosa regalare alle vostre amiche per Natale, sappiate che potreste incappare in difficoltà come queste e molte altre ancora.

Dunque, la cosa ideale sarebbe poter trascorrere un pomeriggio di shopping insieme prima del fatidico acquisto per memorizzare tutto quello che piace/"serve".

Se non riuscite a carpire le informazioni necessarie, la soluzione è semplice: fatevi ispirare dalla nostra selezione di capi e accessori, pescati rigorosamente tra le tendenze più calde di stagione, e puntate su quelli più in corda con i gusti delle vostre best friends.

La scelta è ampia e variegata: si spazia dal maglione natalizio super funny all'abito in pizzo ricamato da indossare durante le feste per la vostra party girl del cuore.

Dagli stivaletti metallizzati per l'amica che non ha paura di osare con il look, alla pochette in pelle bicolor per quella dallo stile più classico e ladylike.

Insomma, le conoscete senz'altro meglio voi!

I regali di Natale per le amiche Felpa natalizia con cagnolino PRIMARK

Credits: primark.com

Una borsa, anzi due: la nuova 19.91 di GUM Design è composta da una shopper in pvc trasparente con all'interno una pochette "porta tutto" in differenti colorazioni. Quella che vi proponiamo è la versione #RainbowTransparent!



Abito rosso con maniche in tulle COMPAGNIA ITALIANA

Credits: compagniaitaliana.it







Stivaletti glitter CARMENS

Credits: carmens.it

Cappellino double face THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.it

Pochette stampa check multicolor PIJAMA

Credits: pijama.it



Occhiali da sole rossi ETNIA BARCELONA

Credits: etniabarcelona.com

Borsa della capsule collection Origabs di GABS

Credits: gabs.it

Body con drappeggio INSIDE

Credits: inside-shops.com



Guanti in lana con fiocchi di neve ROSSIGNOL

Credits: rossignol.com

Abito midi in pizzo ricamato KATE BY LALTRAMODA

Credits: compagniaitaliana.it

Bustina bicolor in vernice LAETITIA

Credits: laetitiabag.com



Pumps in velluto MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Pullover con ruches MIAHATAMI

Credits: miahatami.com

Collana dorata con stelle PARFOIS

Credits: porfois.com



Loafers in velluto con maxi fiocco POLLY PLUME

Credits: pollyplume.com

Pullover rosso 10X10 ANITALIANTHEORY

Credits: 10x10anitaliantheory.com

Set di pochette POMIKAKI

Credits: pomikakishop.it





