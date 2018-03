Meta esotica, città d'arte o pic nic in campagna? Ecco 3 look da provare a Pasqua in base alla meta scelta



Pasqua 2018 si avvicina. Se avete in programma una vacanza o una mini fuga dalla città, è arrivato il momento di pensare a cosa portare con sé per un look favoloso.

A preparare la valigia perfetta vi aiutiamo noi, naturalmente in base alla destinazione.

Siete riuscite a organizzarvi con le ferie per scappare in una meta esotica con mare cristallino e distese di sabbia finissima?

Oppure avete scelto di puntare su un weekend di cultura e arte in una capitale europea?

Se non rientrate nelle prime due categorie e quest'anno rimarrete città, potreste sempre optare per la classica gita fuori porta in qualche agriturismo in campagna, dove godervi in pieno relax le gioie della tavola.

Il tutto, naturalmente, con la mise giusta: ecco tante idee per uno shopping mirato.





PASQUA 2018: FUGA AL MARE

Quando budget e impegni di lavoro lo consentono, non c'è nulla di meglio di una vacanza al caldo per rigenerarsi dopo il lungo inverno. Se state partendo per qualche meta paradisiaca, servono pochi pezzi ma studiati nei dettagli. Il costume intero a fantasia, le infradito gioiello, il cappello di paglia a tesa larga e una manciata di abiti freschi e leggeri per la sera.









Pasqua 2018: il look per la vacanza esotica MANGO Longdress in lurex a pieghe.

Credits: shop.mango.com

GIORGIO ARMANI Pochette della collezione "Acquerello".

Credits: armani.com

LEONTINE VINTAGE PER 10X10 AN ITALIAN THEORY Cappello di paglia a tesa larga.

Credits: 10x10anitaliantheory.com





ASOS Camicia dalla fantasia tropical con scritta.

Credits: asos.com

ALICE + OLIVIA Shorts a vita alta con fiocco.

Credits: net-a-porter.com

MIMI A LA MER Costume intero con stampa paesaggio.

Credits: mimialamer.com



DOLCE & GABBANA Sandali animalier con dettaglio gioiello.

Credits: store.dolcegabbana.com

KAYU Borsa di paglia con pom pom e scritta.

Credits: net-a-porter.com

MOSCOT Occhiali da sole con lenti tonde.

Credits: moscot.com



RIMOWA Trolley rigido con rotelle.

Credits: rimowa.com

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

PASQUA IN CITTÀ D'ARTE

Approfitterete di questo mini-break per organizzare un weekend in quella capitale europea che non avete ancora visitato? Indispensabili una giacca impermeabile in tessuto tecnico (con questi sbalzi climatici meglio non farsi trovare impreparate!), una shopper capiente per portare con sè tutto l'occorrente dal mattino alla sera e un paio di sneakers di pelle comode e stilose, per visitare la città all'insegna del comfort.









Pasqua 2018: il look per la città d’arte HERNO Giacca impermeabile in tessuto tecnico.

Credits: herno.it

VALENTINO Camicia in demim con decoro borchie.

Credits: net-a-porter.com

TORY BURCH Gonna longuette con cintura cuoio.

Credits: toryburch.it



COACH Shopper di tela con patch colorati.

Credits: it.coach.com

KATE SPADE Occhiali da sole con lenti tartarugate.

Credits: katespade.com

HOGAN Sneakers di pelle con inserto metallizzato.

Credits: hogan.com







CLUSE Orologio con cinturino in pelle bianca della collezione La Garçonne.

Credits: kronoshop.com

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

PASQUA: GITA FUORIPORTA

Per voi Paqua e Pasquetta significano "relax"? Un bel pic-nic nel verde (se il tempo lo consente) o un pranzo goloso in agriturismo con gli amici e il gioco è fatto. Per l'occasione via libera a stampe a quadretti Vichy, una romanticissima gonna a fiori e un pullover in cashmere super bon ton.





Pasqua 2018: il look per la gita in campagna WOOLRICH Giacca tecnica con coulisse e bottoni dorati.

Credits: woolrich.eu

FALCONERI Cardigan in cashmere.

Credits: it.falconeri.com

INTIMISSIMI T-shirt bianca in cotone e pizzo.

Credits: it.intimissimi.com



MARELLA Gonna midi a fiori.

Credits: it.marella.com





LELLA BALDI Sandali cipria con tacco alto e dettagli cut-out.

Credits: lellabaldi.com

GUESS Borsa a quadretti Vichy con applicazioni floreali.

Credits: guess.eu





/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...