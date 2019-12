Abbiamo "ripassato" mese per mese i look della Duchessa di Cambridge di questo 2019. Pronte a scoprirli?

Kate Middleton anche quest'anno si è riconfermata regina di stile. Non ce ne voglia la cognata, Meghan Markle, ma la Duchessa di Cambridge è riuscita anche in questi 12 mesi a riservarci look notevoli.



Che si tratti di mise eleganti per galà e occasioni ufficiali importanti, oppure di outfit più casual, poco importa: Kate è sempre e comunque impeccabile!



Sa interpretare - opportunamente guidata dalla sua stylist, Natasha Archer, certo - le regole del protocollo con stile e personalità, osservando diktat ben precisi (soprattutto in occasione di viaggi all'estero, dove il rispetto di usanze e costumi è di vitale importanza).



Il risultato? Una carrellata di look bon ton ed chic dove il tocco personale e originale di Kate si nota nella scelta di un colore particolare (adora i toni del verde e del blu, che le donano particolarmente) o in un modello particolare (gli abitini a fiori o stampati che tanto ama) e ancora in dettagli e accessori particolari (ricordate le sue zeppe di Castaner, indossate anche per occasioni formali ma più easy?).



Abbiamo deciso di celebrare lo stile di Kate realizzando uno speciale calendario di look, mese per mese: da gennaio a dicembre 2019, ecco un outfit mensile che ci ha colpito al cuore.





Gennaio 2019: In occasione di un'iniziativa charity per l'associazione Family Action, Kate Middleton ha scelto il dress verde midi Yahvi del brand londinese Beulah London. Il dettaglio top? La cintura effetto croc ton sur ton, come scarpe e pochette, perfettamente in nuance.

Febbraio 2019: Al gala dinner per la "Mentally Health Schools" al Victoria & Albert Museum, la Duchessa di Cambridge sceglie un abito da vera principessa moderna: una creazione in tulle rosa e cipria di Gucci, abbinato a clutch Prada e décolleté glitter di Oscar de la Renta. Cenerentola, scansate!

Marzo 2019: per la visita in un ospedale pediatrico a Londra Kate sceglie un outfit composto da un paio di pantaloni palazzo dal taglio sartoriale e una camicia in seta con fiocco al collo di Gucci. Bella anche la piccola borsa del marchio Aspinal, in una sfumatura pallida di lilla.

Aprile 2019: tra i colori preferiti da Kate, oltre al verde, c'è il blu pavone, nuance molto apprezzata dalla Duchessa che la sfoggia anche in occasione della messa commemorativa a Westminster Abbey. La Middleton indossa un coat dress della stilista Catherine Walker, perfettamente abbinata al piccolo cappello dello stesso colore.

Maggio 2019: Un abito a piccoli pois con colletto e polsini a contrasto firmato Alessandra Rich. Questo il look scelto da Kate in occasione della D-Day exhibition al Bletchley Park. Il modello ricorda molto uno dei vestiti a pois più iconici indossati dalla Principessa Diana.

Giugno 2019: In questo look vediamo due dei pezzi preferiti dalla Duchessa. Abito a fiori con cinturina in vita e le immancabili espadrillas in corda di Castaner. Kate è stata tra le prime a sdoganare questa scarpa anche per occasioni ufficili, con buon pace dei più "puristi".

Luglio 2019: Londra è in fermento per il torneo di Wimbledon. Kate è presente a molti dei match (sarà lei a consegnare il trofeo) e ogni look è un "game-set-match". Come questo midi dress dal mood vintage firmato Suzannah. Gli accessori riprendono il nero dei bottoncini a contrasto.

Agosto 2019: tempo di King's Cup Regatta! E per rimanere in tema mariniére la Duchessa sceglie una maglia a righe multicolor di Sandro Paris e pants blue navy di L.K.Bennett. Ai piedi, le mitiche Superga in tela!

Settembre 2019: In occasione dell'esposizione "Back to nature" nei giardini Royal Horticultural Society's Winsley, Kate appare splendida in un abito a fiori con cintura della designer inglese Emilia Wickstead, tra le sue preferite. Neanche a dirlo sfoggia un paio di scarpe con zeppa dalle tinte soft.

Ottobre 2019: per la coppia reale ottobre è il mese di un importante viaggio in Pakistan. Tra i tanti look scelti da Kate, spicca questo abito verde smeraldo di ARoss Girl x Soler (noto atelier londinese).

Novembre 2019: Kate è molto abile anche nell'arte del "riciclo". In tempi di crisi anche i reali devono mostrare di saper ottimizzare le loro risorse, e in questo, la Duchessa ha insegnato che riutilizzare lo stesso outfit è etico e cool. Al Nook Children Ospice eccola con un completo di oscar de la Renta viola intenso indossato già a gennaio. Brava!

Dicembre 2019: chiudiamo la carrellata con un look decisamente poco "regale" ma decisamente nel mood natalizio. Kate, che patrocina diverse associazioni, è con le famiglie di Family Action alla ricerca dell'albero di Natale. Il look è - giustamente - casual, per un pomeriggio in mezzo ai bimbi. Piumino Perfetc Moment rosso, maglioncino verde, jeans e scarponcini. E Buone Feste a tutti!