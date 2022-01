E chi l'ha detto che i jogger pants stiano bene solo con le sneakers? Oggi vi proponiamo una combo più insolita ma davvero cool: con stivali alti e blazer!

Ve l'avevamo già anticipato non molto tempo fa: i jogger pants non sono più (solo) legati allo sportswear ma sono entrati di diritto a far parte delle scelte di look più cool. Non a caso le influencer più stilose in circolazione li sfoggiano in abbinamento ai capi più chic del guardaroba. E tra le combo che amiamo di più c'è senz'altro quella con gli stivali alti indossata dalla blogger Christina Zvir sul suo profilo Instagram. Che cosa ne pensate?



Per noi questo è il classico outfit da "minimo impegno/massima resa". Sì, perchè si può replicare davvero con estrema facilità e in primavera vi tornerà utilissimo nelle giornate in cui volete essere casual ma con un twist.

Basta infatti armarsi di un paio di jogger pants neri (i classici pantaloni della tuta in tessuto felpato con coulisse in vita, per intenderci), una t-shirt bianca dalla linea essenziale proprio come la sua (oppure, se volete indossarli in questo periodo dell'anno, molto meglio un bel dolcevita in cashmere!), un blazer nero - noi adoriamo la scelta del modello in pelle o similpelle ma anche il classico in lana andrà benissimo.

E infine un paio di stivali con tacco alto ma super comodo per poter affrontare la giornata senza problemi. Il tocco in più? Luccicante come la borsa ricoperta di strass che sfoggia Christina. Ecco i pezzi giusti su cui puntare per rubarle l'idea!

Jogger pants neri PULL&BEAR su Zalando

Credits: zalando.it

Blazer in similpelle ZARA

Credits: zara.com

T-shirt bianca INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Stivali alti in pelle nera MANGO

Credits: shop.mango.com

Mini swipe bag COPERNI

Credits: coperniparis.com

Occhiali da sole oversize GENNY

Credits: genny.com

Collier GALA ROTELLI

Credits: galarotelli.com