Se sfoggiare le paillettes di giorno vi è sempre sembrato un azzardo, presto vi ricrederete

Paillettes anche di giorno? Sì, grazie!

Da elemento legato da sempre a look per serate ed eventi più speciali, sono infatti state "sdoganatie ormai da tempo anche sugli outfit daily.

D'accordo, a volte sembra più facile a dirsi che a farsi, perchè il rischio di risultare un po' too much quando si indossano capi tanto appariscenti è sempre dietro l'angolo.

Ma per scongiurare questo pericolo, la parola d'ordine è sempre la stessa: sdrammatizzare!

Ecco che in nostro aiuto arrivano i "baluardi" del casualwear. Come una felpa, un paio di anfibi e un marsupio che mixati, ad esempio, con una gonna ricoperta di lustrini, regalano il contrasto necessario per una resa disinvolta e cool.

Oppure basta abbinarci un blazer chic, una camicia classica e mocassini in pelle, et voilà! Ecco pronta una mise perfetta per l'ufficio.

Per una mise rock, invece, basta puntare su una blusa sparkling, leather pants e una pelliccia animalier.

Una delle combo più glam del momento? Abito smanicato (rigorosamente di paillettes) e maglia a dolcevita. Aggiungete un cappotto check e boots in pelle, e il gioco è fatto.

Ecco 4 outfit da provare subito!

















Gonna di paillettes con felpa casual e anfibi





Felpa stampata THE GREAT - Gonna di paillettes con spacco e fiori ricamati MARKUS LUPFER - Marsupio in velluto MIU MIU - Anfibi di vernice DR. MARTENS

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, drmartens.com





Gonna di paillettes con blazer, camicia e mocassini





Blazer spigato SAINT LAURENT - Gonna plissé di paillettes MSGM - Camicia azzurra MAISON MARGIELA - Mocassini TOD'S

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





Blusa di paillettes con pelliccia ecologica e pantaloni in pelle





Pelliccia animalier VELVET - Blusa di paillettes ADAM LIPPES - Stivaletti in pelle con borchie ZARA - Pantaloni di pelle a vita alta PRIMARK

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, zara.com, primark.com









Abito di paillettes con cappotto check, maglia a dolcevita e stivali flat





Cappotto a quadri ACNE STUDIOS - Dolcevita bianco FALCONERI - Stivali in pelle LORO PIANA - Abito corto di paillettes ANNA SUI

Credits: mytheresa.com, it.falconeri.com, net-a-porter.com