La montatura di occhiali da sole per andare sul sicuro? Inutile negarlo: per noi quelli con lenti tonde hanno sempre una marcia (fashion) in più! Ecco le varianti più belle in circolazione.

Non c'è estate che si rispetti senza un bel paio di occhiali da sole. Su questo siamo tutti d'accordo, vero? Del resto non siamo di fronte solo a un accessorio utile - anzi, lasciateci dire indispensabile - per proteggersi dal sole ma di un vero e proprio alleato di stile in grado di completare alla perfezione i nostri outfit estivi e in alcuni casi di diventare protagonista stesso del look.

Ma quali acquistare nel marasma di forme e modelli in circolazione? Tanto per cominciare affidandosi alla nostra eyewear guide su come decidere gli occhiali giusti in base alla propria forma del viso! E in seconda battuta seguendo i trend del momento. Uno su tutti? In cima alla lista delle tendenze in fatto di eyewear ci sono loro: i round sunglasses, ossia quelli con le lenti tonde!

Ebbene sì, il modello iconico dello stile hippy torna a conquistarci anche quest'estate, declinandosi su tante varianti diverse, una più bella dell'altra. Con montature oversize e coloratissime per chi non vuole passare inosservata oppure iper-sofisticate e magari total black per non rinunciare mai a un tocco sobrio e raffinato.

Scoprite quella più adatta al vostro mood nella nostra selezione!

CHANEL

Credits: chanel.com

BVLGARI Serpenti True Colours

Credits: bulgari.com

TOD'S

Credits: tods.com

ZARA

Credits: zara.com

CR7 Eyewear by Italia Independent

Credits: italiaindependent.com

TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com

STELLA MCCARTNEY

Credits: stellamccartney.com

RAY-BAN

Credits: ray-ban.com

GUCCI

Credits: gucci.com

LIU JO

Credits: liujo.com

MIU MIU

Credits: mytheresa.com

PRIMARK

Credits: primark.com

DIOR Signature

Credits: dior.com

IZIPIZI

Credits: global.izipizi.com

COS X YUMA LABS

Credits: cosstores.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

CHLOÉ

Credits: mytheresa.com

GIORGIO ARMANI EYEWEAR X LUXOTTICA

Courtesy of Press Office

H&M

Credits: hm.com

KYME SUNGLASSES

Credits: kymesunglasses.com

LINDA FARROW

Credits: lindafarrow.com