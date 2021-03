A ogni face shape la sua montatura! Ecco come puntare sui sunglasses giusti per la stagione calda in base alle caratteristiche del proprio volto.

Scegliere un paio di occhiali da sole è un’operazione di shopping apparentemente semplice. Apparentemente – appunto - perché in effetti le caratteristiche di cui tenere conto sono tante: una montatura non vale l’altra!

Sì perché l’occhiale giusto può dare l’allure perfetta o un pizzico di coolness in più a qualsiasi outfit ma – ancora più importante - può anche armonizzare le proporzioni e le linee del volto, con un unico gesto.

Avete mai sentito parlare di face shape? Esattamente come ogni corpo, anche ogni viso ha una sua forma e delle caratteristiche precise che possono essere valorizzate o meno da ciò che indossiamo. Va da sé che, quando scegliamo questi o quegli occhiali da sole, è importante non utilizzare come unico criterio di selezione il nostro gusto personale: iniziamo a ripensare ai sunglasses come ad accessori in grado di “cambiarci i connotati” e nessuno si farà del male!

Dimensioni, forma e spessore della montatura sono le caratteristiche principali da tenere d’occhio (è davvero il caso di dirlo!) e qui vi diamo una mappa con le dritte giuste per orientarvi nella fittissima giungla degli occhiali da sole, una tipologia di viso alla volta. Pronte a scoprire quale modello fa davvero al caso vostro?

Occhiali da sole per il viso ovale

Proporzioni bilanciate secondo i canoni classici, simmetria e regolarità sono le caratteristiche fondamentali del viso ovale, ovvero della face shape considerata la conformazione di volto più armonica. Le varie zone del viso sono regolari, hanno pressoché le stesse dimensioni e non ci sono parti nel perimetro del volto particolarmente sporgenti, rientranti o spigolose. D’altra parte se si chiama “ovale” un motivo ci sarà!

Se vi riconoscete in questa descrizione e avete il viso ovale come Anne Hataway, allora il mondo degli occhiali è nelle vostre mani! Non ci sono restrizioni di sorta per questa face shape, talmente regolare da funzionare bene praticamente con ogni tipo di montatura.

Unica avvertenza: attenzione alle dimensioni del viso e ai lineamenti! Per ripetizione i volti più grandi e dai tratti marcati vorranno modelli più ampi e bombati, mentre per i faccini dai lineamenti minuti meglio puntare su montature più piccole ed essenziali.

Occhiali da sole stondati unisex BAYRIA EYEWEAR

Occhiali da sole tondi collezione Eufluoria ETNIA BARCELONA

Occhiali da sole ampi con lente rosa CHLOÉ

Occhiali da sole classici di forma squadrata IZIPIZI

Occhiali da sole per il viso oblungo (o anche detto "ovale allungato")

La verticalità è la caratteristica principale del viso oblungo, una face shape particolarmente asciutta che si sviluppa spiccatamente più in lunghezza che in larghezza. Questa tipologia di volto inoltre – a differenza dell’ovale – ha spesso una porzione di viso (fronte, naso oppure altezza tra la base del naso e la punta del mento) più lunga rispetto alle altre.

L’obiettivo per chi come Sarah Jessica Parker - al secolo la stilosissima Carrie Bradshaw – ha un viso ovale allungato è quello di smorzarne la verticalità.

Diciamo subito perciò che le lenti alte e dalla forma arrotondata sul viso oblungo funzionano “come il cacio sui maccheroni”: benissimo!

Un no secco va invece alle montature basse e fascianti, ma anche ai modelli che si sviluppano troppo in larghezza perché rischierebbero, sporgendo dal volto, di farlo apparire ancora più asciutto.

Scegliete dunque modelli alti, squadrati ma dai bordi arrotondati e con una montatura bombata che riempia il viso: il risultato sarà sorprendente!

Occhiali da sole in acetato con bordo superiore dritto GUCCI

Occhiali da sole con lente alta ALAÏA

Occhiali da sole fascianti SARAGHINA

Occhiali da sole per il viso squadrato

Parliamo di viso squadrato quando ci troviamo davanti a volti particolarmente marcati e spigolosi, con la mascella in evidenza posta sulla stessa linea d’ampiezza di tempie e fronte. Il risultato è - per l’appunto - una face shape tipicamente squadrata e dai tratti netti, il cui obiettivo principale sarà quello di essere addolcito e leggermente verticalizzato. Un bellissimo esempio di face shape squadrata è il viso dell’attrice Keira Knightley.

Come valorizzarlo con sunglasses ad hoc dunque? Partiamo con i don’ts, ovvero con le montature da cui tenersi accuratamente alla larga: quelle con forme troppo nette. Ebbene sì, tutte le forme geometriche – di qualsiasi genere e sorta - sono nemiche dichiarate per questa tipologia di viso, lo sapevate? I modelli troppo quadrati non aiutano a centrare l’obiettivo di smussare i tratti, mentre tutti i tondi o gli ovali perfetti finiscono, per contrasto, con l’enfatizzare la squadratura della mascella.

E quindi? E quindi via con le forme di media grandezza e stondate sui bordi, meglio se con la parte alta più larga o che presenti elementi decorativi particolari che armonizzino, bilancino e distolgano il focus dalla mascella. I modelli di occhiali da sole perfetti? Sicuramente cat-eye e aviator: provare per credere!

Occhiali da sole aviator FIELMANN

Occhiali da sole panthos ARMANI

cat-eye con borchiette su bordo superiore VALENTINO

Occhiali da sole per il viso tondo

Il viso tondo si sviluppa più o meno in egual misura sia in altezza che in larghezza; è quindi relativamente corto e presenta linee di contorno morbide e guance tipicamente piene. Ovviamente non avremo un cerchio perfetto - come se Giotto in persona avesse disegnato quel volto - ma un tondo un po’ allungato, che di fatto però offre proprio la percezione della rotondità. Come nel caso della splendida modella Gigi Hadid.

Obiettivo: verticalizzazione e definizione!

Se avete una face shape tonda, state alla larga da montature troppo spesse e voluminose e da modelli alti che tenderebbero ad accorciare ulteriormente il viso. Perfetti invece occhiali snelli (particolarmente adatti sono quei modelli senza montatura sul margine basso dell’occhiale) e con lente non troppo alta. Una forma particolarmente azzeccata e valorizzante è il taglio basso e leggermente obliquo verso l’esterno nella parte superiore dell’occhiale, che regala slancio al volto nella zona degli occhi.

Occhiali da sole bassi con montatura superiore BOTTEGA VENETA

Cat-eye con montatura superiore e decorazioni MIU MIU

Occhiali da sole Wayfarer RAY BAN

Occhiali da sole per il viso a triangolo inverso e a cuore

Avere un face shape a triangolo invertito significa avere un volto che presenta la sua parte più larga nella zona della fronte e delle tempie con un mento invece piuttosto sottile e appuntito; oppure può significare avere una fronte non particolarmente ampia ma in combo con guance piuttosto scarne, una mascella molto poco pronunciata e un mento piccolo (anche se non necessariamente affilato).

Una particolare variante del triangolo inverso è il viso a cuore, ovvero un volto che presenta le stesse caratteristiche ma con un’attaccatura dei capelli stretta che ricorda, per l’appunto, la forma più amata da Cupido. Inutile dire che anche questa variante è trattata esattamente come il triangolo all’ingiù.

Per chi, come la bella Taylor Swift, ha un viso con questa forma particolare il consiglio è uno, ma molto importante: puntare sull’oversize.

Potrete azzardare anche modelli dalle forme particolari, a patto che siano sempre tassativamente tondeggianti. Per il resto: buon divertimento!

Occhiali da sole oversize BOLON EYEWEAR

Occhiali over squadrati con bordi stondati DIOR

Occhiali da sole a farfalla VOGUE EYEWEAR

Occhiali da sole per il viso a diamante

Un viso a diamante è un volto piuttosto regolare e strutturato, con zigomi pronunciati e preponderanti rispetto a fronte e mascella. Proprio gli zigomi, come nel caso dell’attrice Cate Blanchett, sono il vero punto forte delle fortunelle detentrici di questa face shape, considerata dopo l’ovale la forma più proporzionata.

Le tips per scegliere gli occhiali da sole perfetti per questa tipologia di viso? Funzionano molto bene le forme sia arrotondate che leggermente squadrate, tendenzialmente ampie e allungate nella parte superiore della montatura (tipo i cat-eye) per conferire profondità alla fronte. Per lo stesso motivo una scelta interessante può essere anche quella di puntare sui bicolor, con nuances diverse tra porzione alta e bassa della montatura. Insomma, scegliete i vostri occhiali da sole e… Shine bright like diamonds!

Occiali da sole bicolor DOLCE & GABBANA

Occhiali da sole allungati nella parte superiore CELINE

Cat eye ampio RALPH LAUREN

