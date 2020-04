Il 22 aprile del 2020 coincide con un appuntamento molto speciale: l'Earth Day, che quest'anno celebra i suoi primi 50 anni

“Amiamola, curiamola e abbracciamola prima che sia troppo tardi, perché non c’è un pianeta B”

Questo il monito mosso dall’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra promossa dall’ONU, oggi al suo 50esimo anniversario.

Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia in questo momento la priorità, appuntamenti fissi come questo ci ricordano quanto il nostro pianeta con la sua natura, sia prezioso, quanto lo stiamo trascurando e soprattutto come, dalla sua sopravvivenza, possa dipendere anche il nostro futuro.

All’appello ci sono tutti i settori tra cui quello della moda, considerato uno tra i più inquinanti, che però da ormai diversi anni sta cercando di mutare rotta a favore di comportamenti più sostenibili e probabilmente lo farà ancor di più dopo l’emergenza Coronavirus.

Grazia.it ha raccolto 10 iniziative del settore moda più verdi e virtuose, promosse in occasione dell’Earth Day.

P.S. Vi segnaliamo anche un talk organizzato da Fashion Revolution Italia su sostenibilità e moda che si terrà il 24 Aprile alle ore 18:30 sulla piattaforma Zoom per il Fashion Revolution Day. #FashionWebinar

1. Earth Day: il "Wardrobe reality check" di Vestiaire Collective

(Credits: courtesy of press office) Vestiaire Collective

La piattaforma di moda “pre-loved” Vestiaire Collective, che negli ultimi anni ha ideato diverse iniziative eco-friendly a promozione di un sistema circolare, ha lanciato il "Wardrobe reality check", un progetto che vuole invitare le persone a verificare, attraverso una challenge, l'impatto ambientale del loro guardaroba.

A partecipare e raccontare le loro esperienze sono state coinvolte Lily Cole, Arizona Muse, Cara G Mcllory e Mae Tan, che hanno anche messo in vendita capi direttamente dal loro guardaroba. #FashionShouldFeelGood

2. Earth Day: l’eco couture di Tiziano Guardini

(Credits: courtesy of press office) Tiziano Guardini

L’eco designer Tiziano Guardini ha da sempre messo la sostenibilità al primo posto e non poteva di certo mancare nella nostra classifica di attività green in occasione dell’Earth Day.

Quest’anno, in partnership con Teeshare, ha lanciato una collezione di t-shirt stampate con slogan come “Listen to the EarthBeat” e “Love Me Again” che invitano ad essere fieri di essere sostenibili. #EarthNeedsHearth

3. Earth Day: la summer capsule di & Other Stories

(Credits: courtesy of press office) & Other Stories

In occasione della Giornata della Terra, il brand & Other Stories lancia una capsule sostenibile di ispirazione vittoriana e romantica fatta di colori chiari, stampe floreali e linee ampie che la rendono perfetta per l’estate 2020. #SustainableSummer

4. Earth Day: Intimissimi e la “Green Collection”

(Credits: courtesy of press office) Intimissimi

Il brand made in Italy Intimissimi ha creato la sua prima collezione sostenibile, una capsule chiamata “Green Collection”, fatta di intimo, pigiami e maglieria (il perfetto set per questi giorni casalinghi) realizzati con fibre certificate, a basso impatto ambientale.

Non solo, il brand ha intrapreso una collaborazione con l’associazione Treedom, che dal 2010 permette di piantare un albero per la riforestazione di alcune parti del mondo, con l’obiettivo di seminare ben 20,000 alberi che verranno regalati ai clienti con l’acquisto in negozio o online. #GreenCollection

5. Earth Day: Piquadro e PQ-Bios

(Credits: courtesy of press office) Piquadro

Prime volte anche per il brand italiano Piquadro che ha lanciato la collezione GREEN COLLECTION PQ-BIOS, realizzata interamente in materiali rigenerati dalla trasformazione dei rifiuti, realizzando un modello perfetto di economia circolare.

6. Earth Day: Pangaia e SeaTrees

(Credits: courtesy of press office) Pangaia

1 prodotto acquistato = 1 albero di mangrovia piantato = 1 tonnellata di CO2 immagazzinata.

Ecco la semplice ed efficace equazione del brand Pangaia, specializzato in loungewear coloratissimo, che in occasione dell’Earth Day promuove, in partnership con SeaTrees, l’iniziativa di piantare un albero acquatico di mangrovie con ogni acquisto. #SeaTrees

7. Earth Day: la “Green Story” di Oltre

(Credits: courtesy of press office) Oltre

Attenzione alla logistica e ai processi di produzione per il marchio italiano Oltre, che ha lanciato una capsule realizzata con processi innovativi che riducono drasticamente il consumo di acqua, lo spreco di energia e l’utilizzo di sostanze inquinanti durante la fabbricazione.

La collezione di 14 capi è poi fatta interamente di materiali riciclati, dal filo al bottone fino all’etichetta (realizzata con gli scarti del kiwi). #GreenStory

8. Earth Day: i denim lapislazzuli di Pomellato

(Credits: courtesy of press office)

Anche i gioielli possono essere 100% sostenibili come dimostra la collezione di denim lapislazzuli di Pomellato, da oggi in vendita sul sito. Ogni pezzo infatti è realizzato con materiali provenienti da tutto il mondo come l’oro rosa Fairmined (proveniente da miniere colombiane certificate), lapislazzuli e rubini, tutti tracciabili e corredati da un passaporto d’origine. #SustainableJewels

9. Earth Day: la storia di un sogno di Carlo Pignatelli

(Credits: courtesy of press office) Carlo Pignatelli

Anche Carlo Pignatelli collabora con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare alberi a distanza e di seguirli online, a favore di un futuro etico, sostenibile e consapevole.

I 30 alberi che andranno a creare una foresta che avrà il nome del brand saranno solo l’inizio di un progetto verde che toccherà ogni aspetto produttivo della filiera sostenibile e certificata di Pignatelli. #LetsGreenThePlanet

10. Earth Day: i materiali organici di Isole&Vulcani

E poi ci sono brand da sempre amici della natura come Isole&Vulcani che per la spring/summer 20 ha realizzato una collezione a impatto ambientale praticamente nullo e a chilometro zero.

11. Earth Day: selezioni e spedizioni sostenibili per Farfetch

Il marketplace Farfetch ha creato una speciale selezione di capi e accessori sostenibili e “positive” in vendita sul sito, annunciando inoltre nuove metodologie di spedizione a emissioni ridotte, le conscious delivery. #PositiveMarket

12. Earth Day: l'impegno di Swarovski

(Credits: courtesy of press office) Swarovski

Da anni ormai, il brand Swarovski sostiene l'ambiente collaborando con diverse organizzazioni come The Nature Conservancy (con cui sta realizzando un progetto che mira a ripristinare le foreste in oltre 1 milione di ettari nelle montagne Mantiqueira in Brasile) e Waterschool (un programma creato nel 2000 per proteggere l'acqua, la risorsa più preziosa al mondo). Un impegno reale e costante che Swarovski mette anche durante la fase di produzione e celebra con collezioni dedicate alla terra e alla natura come "Beautiful Earth" di cui fa parte l'anello in foto. #SparkChange