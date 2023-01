Dalle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, i migliori trend e i must have imperdibili della Primavera Estate 2023

Certo, parlare di primavera ora, a gennaio, potrebbe apparire ancora prematuro, ma il passaggio all'anno nuovo e la comparsa dei primi capi delle nuove collezioni nelle vetrine dei negozi, tra un saldo e l'altro, ci portano a interrogarci su cosa effettivamente indosseremo nei prossimi mesi.



Cosa c'è di meglio delle sfilate della Primavera Estate 2023 per studiare le tendenze della stagione in arrivo? A fare da riferimento le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, in scena lo scorso settembre.

Vestiti, accessori, colori, stili: le passerelle hanno decretato i diktat dell’anno che verrà, preannunciando una stagione carica di nostalgia, riferimenti al passato e rivisitazioni dei grandi classici. Non mancheranno i colori - tanti e super brillanti - e neppure i luccichii, perfetti per dare un boost al guardaroba e soprattutto all’umore in tempi così complicati.

Abbiamo fatto il punto per voi, mettendo nero su bianco i must have e le tendenze chiave del 2023. Scopriteli nel nostro recap!

Tendenze Primavera Estate 2023: Gonne a portafoglio

Preparatevi a far spazio nell’armadio a quello che sarà il capo passepartout per eccellenza della bella stagione: la gonna a portafoglio o, per dirla in gergo fashion, wrap skirt. Sarà lei la protagonista indiscussa dei nostri outfit da giorno e da sera. A testimoniare la sua grande versatilità, le tante proposte avvistate sulla catwalk, che spaziano dai modelli midi in raso lucidissimo - da portare con camicie e mini top - alle versioni più rigorose complete di giacca en pendant.

Nell’immagine: Vivetta, Marco Rambaldi, Gucci e Tory Burch

Tendenze Primavera Estate 2023: Denim, denim, denim

E a proposito di versatilità, in pole position tra le tendenze più forti di stagione c’è ancora lui, l’inossidabile denim. A farla da padrone stavolta saranno tutte le declinazioni effetto used, impreziosite da borchie, doppiate con il tulle o sfilacciate ad arte. Il pezzo imperdibile? Il trench di Chloé con applicazioni e maxi revers.

Nell’immagine: Diesel, Chloé, Bally e Blumarine

Tendenze Primavera Estate 2023: Pantaloni cargo

Direttamente dai primi anni 2000, ritornano i pantaloni con tasconi laterali resi celebri da icone come Britney Spears, Gwen Stefani, Christina Aguilera. Se all'epoca si portavano con t-shirt cortissime e slip a vista, adesso i cargo pants si indossano con gilet, giacche in pelle e maxi cardigan.

Nell’immagine: Coperni, Dior, Isabel Marant, Givenchy

Tendenze Primavera Estate 2023: Tinte fluo

Verde acido, blu elettrico, arancio acceso, rosa shocking, giallo evidenziatore. La primavera sarà un'esplosione di colori vibranti. A piccole dosi oppure in total look, le tinte fluo porteranno una ventata di buonumore nel guardaroba, spazzando via ogni traccia del grigiore invernale.

Nell’immagine: Etro, Fendi, Elie Saab e Alberta Ferretti

Tendenze Primavera Estate 2023: Ballerine

La moda ci riporta letteralmente con i piedi per terra schierando accanto a maxi plateau e stiletti vertiginosi, ballerine e modelli ultra flat. Di raso o pelle, con suola chunky oppure ricoperte di cristalli, saranno le it shoes che ci accompagneranno a passo deciso (ma anche comodo) nella nuova stagione. Il nostro modello del cuore? Quello color lavanda con i gommini firmato Tod’s.

Nell’immagine, in senso orario: Simone Rocha, Chanel, JW Anderson e Tod’s

Tendenze Primavera Estate 2023: Pizzo all over

Vietato essere timidi: il messaggio che arriva da molte delle collezioni presentate durante il fashion month è esattamente questo e si traduce in un tripudio di impalpabili voile, trame in candido pizzo, intricate lavorazioni dall’effetto vedo non vedo. Le trasparenze prendono la forma di raffinati micro abiti, sensualissimi completi da femme fatale ma anche camicie coloratissime e long dress dal sapore romantico.

Nell’immagine: Philosophy di Lorenzo Serafini, Valentino, Proenza Schouler, N°21

Tendenze Primavera Estate 2023: Halter dress

Erano scomparsi da un po’ di tempo e ora tornano a farsi notare: stiamo parlando degli abiti con scollo halter, un vero e proprio concentrato di glamour ed eleganza. Sensuali e mai volgari, per la Primavera Estate 2023 si fanno preziosi grazie a dettagli gioiello sul collo e sui profili. Spazio anche ai modelli in maglia, da indossare h24.

Nell’immagine: Missoni, Michael Kors, Bottega Veneta e Jil Sander

Tendenze Primavera Estate 2023: Big bag

Dopo stagioni di "tiny" bag, adesso brand e fashion designer puntano tutto (o quasi) sui volumi XL. A popolare le nostre wishlist saranno maxi borse a spalla, pouch stampate dalle dimensioni esagerate, modelli in vernice lucidissima con tracolla a catena e shopping bag a uno o due manici. Tutte a prova di moderne Mary Poppins.

Nell’immagine: Acne Studios, Ferragamo, Altuzarra e Louis Vuitton

Tendenze Primavera Estate 2023: Blazer con spalle oversize

Non c’è influencer, trend setter o fashion addicted che negli ultimi tempi non abbia ceduto al fascino del blazer oversize. Pezzo chiave dei look più cool delle scorse collezioni, lo ritroveremo ancora una volta tra i must have più gettonati. I nuovi modelli hanno proporzioni decisamente “bold” e catalizzano l’attenzione a livello delle spalle.

Nell’immagine: Givenchy, Miu Miu, Prada e Sportmax

Tendenze Primavera Estate 2023: Paillettes e cristalli

I luccichii sono una presenza costante sulle passerelle, e la prossima stagione non fa eccezione: la tendenza sparkling contaminerà ogni capo, dai pantaloni formali effetto glitter al top di paillettes con bretelline sottili, fino all’abito da sposa ricoperto di cristalli full color (guardare la sfilata di Versace per credere).

Nell’immagine: Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e Genny

Tendenze Primavera Estate 2023: Minimalismo anni ‘90

Silhouette minimal, colori neutri, tagli puliti. La nuova divisa di stagione avrà un inequivocabile sapore Nineties. Il mitico decennio rivive negli abiti a fascia lunghi fino ai piedi, negli slip dress portati con le spalline del reggiseno a vista, nelle canotte a coste. Senza dimenticare le camicie boyfriend con il colletto alzato - rigorosamente bianche - e le pencil skirt fascianti.

Nell’immagine: Ports 1961, Ermanno Scervino, Bally e Tibi

