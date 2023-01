Tutte pazze per i cargo pants! Celeb e influencer li adorano ma anche noi in questo periodo non indosseremmo altro

C'è chi lo scorso anno, quando li ha visti comparire su qualche celeb stilosa, ha urlato subito al "fuoco di paglia" e decretato che sarebbero scomparsi nel giro di pochi mesi, esattamente come accade alla maggior parte dei micro trend in circolazione.

Ma c'è anche chi - permetteteci di dire con un pizzico di lungimiranza in più - aveva già intuito che erano tornati (direttamente dalla fine degli anni 90/primi anni 2000) per restare più a lungo e per influenzare il nostro stile per diverso tempo.

Ecco, come vi abbiamo ormai ampiamente spoilerato, aveva ragione la seconda fazione, ed ecco quindi che anche per la primavera 2023 i cargo pants sono tra i modelli di pantaloni più ricercati in assoluto. La loro caratteristica principale ovviamente rimane quella di avere le iconiche maxi tasche laterali ma ci sono poi molte differenze da una versione all'altra che li rendono perfetti per soddisfare anche i gusti più disparati.

Dal fit baggy più rilassato oppure con la gamba più "slim", con coulisse in vita e sul fondo oppure senza, super basic in cotone oppure elegantissimi in raso o seta, giocati su tonalità neutre e passe-partout come il panna, il beige e il cammello, oppure a tinte shock per chi non ha paura di osare.

Molto dipende insomma dal vostro mood e dalle vostre preferenze. Una cosa però è certa: se l'anno scorso siete riuscite a fatica a resistere alla loro comodità, alla loro estrema versatilità e al loro fascino underground, quest'anno la battaglia è persa in partenza, sappiatelo. Arrendetevi subito e nessuno si farà male! Se avete bisogno di un incentivo in più, gustatevi la nostra lista con i pantaloni cargo più cool del momento.

