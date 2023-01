Mai fuori moda, né fuori luogo - come tutti i grandi classici - il blazer è uno di quei pezzi che non può assolutamente mancare nell’armadio. Ecco i modelli da comprare adesso e indossare a oltranza anche nei prossimi mesi.

Sulle sue origini ci sono pareri discordanti: tradizionalmente viene associato al capitano della fregata della Royal Navy HMS Blazer, che lo avrebbe indossato nel 1837 per accogliere a bordo la Regina Vittoria, ma in molti sostengono che sia nato a Cambridge circa un decennio prima, con le celebri giacche sportive dal tono rosso fuoco - blazing red, appunto - sfoggiate dai vogatori delle squadre di canottaggio del St. John’s College.

Quel che è certo è che il blazer nel corso del tempo non ha perso nemmeno un briciolo del suo appeal. Mai fuori moda, né fuori luogo - come tutti i grandi classici - è uno di quei pezzi che non può mancare nell’armadio. Parola di stilisti e brand, che stagione dopo stagione non mancano di rivisitare e reinterpretare questo capo dal dna maschile.





Le ultime passerelle hanno visto trionfare le versioni in chiave eighties - con spalle oversize - ma anche le declinazioni destrutturate, stampate, laminate, impunturate oltre ai blazer più tradizionali. Come orientarsi in questo mare magnum di proposte senza perdere la rotta dello stile? Vi suggeriamo di partire da questi dieci - anzi undici - modelli.

Cos’hanno di particolare? Sono degli assoluti evergreen e - dettaglio tutt’altro che trascurabile - si possono indossare davvero in ogni stagione.

Il blazer a quadri

Puntare su un blazer a motivo check, tartan o Principe di Galles è sempre una buona idea. D’inverno si abbina facilmente a dolcevita, gonne plissé, pantaloni in velluto e abiti in maglia; durante la bella stagione si rivelerà strategico per elevare la classica combo jeans + t-shirt.

Il blazer a tinte shocking

Potrebbe sembrare azzardato investire in un pezzo così strong. In realtà un blazer dal colore particolarmente acceso è quello che ci vuole per rendere interessante e ricercato anche il più basico degli outfit.

Il blazer blu

Il blazer blu è semplicemente un classico. Ideale per l’ufficio o per un colloquio di lavoro, è un vero salva look che funziona anche in caso di cene o eventi serali last minute. E poi, diciamocelo, quale altro capo è in grado di farci sentire perfette senza sforzo come questo?

Il blazer bouclé

Negli anni '50 Coco Chanel lo ha reso emblema di eleganza assoluta. Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, la giacca bouclé è ancora un must have. Invece del solito nero, scegliete un modello colorato: oltre a essere perfetto in primavera, spazzerà via ogni traccia di grigiore durante la stagione fredda.

Il blazer corto

I blazer cropped hanno dominato le tendenze delle ultime stagioni e non sembrano intenzionati a scomparire dai radar. I modelli più “furbi” sono quelli a tinte neutre, facili da abbinare e super sofisticati.

Il blazer in denim

I blazer di jeans saranno i protagonisti della nuova stagione ma, proprio come la classica giacca in denim, possono essere indossati sin d’ora, in combo con maglioni e maxi sciarpe.

Il blazer nero elegante

Se ancora non ne avete uno, correte a rimediare perché il blazer nero è il passepartout per eccellenza dell'intero guardaroba: va praticamente con tutto, dai jeans allo slip dress, dalla gonna midi ai pantaloni di pelle.

Il blazer di paillettes

Il blazer di paillettes è un alleato strategico da sfoderare non solo di sera ma anche tutte le volte in cui abbiamo voglia di sperimentare oppure di osare un po’.

Il blazer bianco

Il bianco viene spesso etichettato come un colore difficile da portare, specialmente d’inverno. Per fortuna a sfatare questo mito c'è il blazer total white, indiscutibilmente chic in ogni stagione.

Il blazer oversize

Spalle squadrate, maniche lunghissime e volumi XL: questo l’identikit del blazer più virale del momento. Sfoggiato da tutte le influencer e le it girl che contano, è un pezzo transeasonal che si presta senza problemi a giochi di layering e a combinazioni con capi in maglia grossa.

Il blazer di pelle

Se siete a caccia di un pezzo imperdibile per la nuova stagione, il blazer in pelle è ciò che fa al caso vostro. Alternativa trendy alla biker jacket, si porta anche nei mesi freddi sopra pullover e maglie in cashmere.

