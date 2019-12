Jeans a vita alta, camicie tartan e anfibi: sono alcuni dei must anni '90 che sono tornati (molto) di moda

Gli anni '90 sono tornati. Lo diciamo così, senza mezzi termini e già immaginiamo, sul viso di chi li ha vissuti e "indossati", qualche buffa espressione a metà tra lo sconcerto e una romantica nostalgia. Perché diciamolo: i jeans a vita altissima, le camicie di flanella a quadri, spesso informi e troppo grandi, gli anfibi, le felpe e i pantaloni della tuta (sì, quelli in acetato), non sono certo i capi di cui molte giovani dell'epoca sono fiere di aver posseduto. Quante foto ricordo vi fanno arrossire? Tante quante le volte in cui vi siete chieste "ma come mi conciavo?" guardandole.

Bene, potrà sembrarvi bizzarro, ma ciò che riempiva i guardaroba di allora è ciò che le nuove generazioni stanno facendo tornare di moda. E ciò che voi giovani dei Nineties vorrete tornare a indossare. Subito.



Mettiamo in chiaro un paio di cose prima di svelarvi quali sono i must-have dei Novanta che stanno spopolando oggi: le forme sono cambiate, sono talvolta più contemporanee e meno autentiche, più consapevoli e ricercate. E anche un jeans a vita altissima o un tradizionale Levi's 501 non è più, quello di una volta. Purtroppo. O per fortuna...

I MOM JEANS

Partiamo con un pezzo che abbiamo già nominato, il jeans a vita alta che oggi si chiama "mom jeans". Questo perché è il tipico jeans della mamma anni '90, alto in vita, dritto in caviglia. E, ammettiamolo, capace di far sembrare immenso qualsiasi lato B. Forse non quello di Cindy Crawford nello spot della Pepsi, ma a salvarsi erano davvero in poche.

ZARA Jeans modello mom a vita alta.

GLI ANFIBI

Per essere precisi dovremmo dire i Dr.Martens. Non ce ne vogliano i tanti altri brand che li producono, ma i veri anfibi all'epoca erano solo "i mitici" con etichetta in tessuto e cuciture arancio a contrasto.

DR.MARTENS Anfibi modello 1460 in pelle nera smooth.

LA CAMICIA A QUADRI

Il capo grunge per eccellenza, da indossare oversize e spesso sopra a t-shirt o canotte. L'hanno indossata le band più famose dell'epoca, l'abbiamo vista nei più celebri telefilm (non c'erano ancora le serie-tivvù): era un must sia per le ragazze che per i ragazzi.

POLO RALPH LAUREN Camicia stampa tartan multi colore con logo ricamato.

IL CAPPELLINO DA PESCATORE

Da pezzo funzionale e non molto glam, a vero must-have. Il cappello da pescatore (o “alla pescatora”) ha fatto tantissime vittime ed ora torna a colpire.



ACNE STUDIOS Cappellino da pescatore in nylon con stampa.

LA TUTA ADIDAS

C’è stato un momento in cui, con gli inizi degli anni ‘90, le tute e l’abbigliamento tipicamente sportivo hanno iniziato a evadere dal ristretto contesto della ginnastica. E il pantalone, e la giacca con le tre strisce laterali, sono diventati due pezzi immancabili.



ADIDAS ORIGINALS Pantaloni della tuta classici con tre bande laterali.

LA FELPA CON IL CAPPUCCIO

Altro capo tipico del mondo athletic è la felpa, per la precisione quella con il cappuccio. Al contrario degli anni ‘80 di Flashdance, con dimensioni crop e spalle in vista, la felpa nineties per eccellenza è oversize.

LEVI'S Felpa a maniche lunghe con cappuccio e tasca frontale.

GLI OCCHIALI... PICCOLISSIMI!

Dopo le ampie forme dei settanta e le mascherine avvolgenti degli anni ‘80, gli occhiali da sole hanno assunto forme piccole e le montature sono diventate sottili.

PRADA Occhiali da sole con montatura in metallo sottile.

