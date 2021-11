Sì, il marrone è il colore che ultimamente sta facendo vacillare il trono di Sua Maestà il nero: ecco una selezione di capi e accessori per vere "brown addicted"

Avete capito bene: brown is the new black! Il colore da sempre antagonista del nero si sta facendo strada tra i trend più cool dell'autunno-inverno: basta guardare gli outfit di influencer e addette ai lavori o le vetrine dei negozi per accorgersene a colpo d'occhio. E in alcuni casi rischia persino di rubargli il primato nei nostri cuori (e nel nostro guardaroba). Del resto il marrone è così intenso e magnetico da catturarci inevitabilmente nelle sue mille sfumature diverse.

Noi ci abbiamo fatto caso proprio nelle nostre scelte quotidiane di look e di shopping: se prima infatti tra un bel cappotto classico nero e lo stesso modello in marrone non avremmo avuto il minimo dubbio e avremmo scelto il primo a occhi chiusi, adesso ci poniamo quantomeno il dubbio. Succede anche a voi? Beh, allora siete entrate ufficialmente nella "brown season".

Oltretutto, a differenza di quanto si possa pensare, nero e marrone non sono per niente in conflitto, anzi, in molti casi stanno molto bene insieme (guardate questo get the look ad esempio). Dunque che dire...lunga vita a entrambi!

Blazer SANDRO PARIS

Mini a pieghe OTTOD'AME

Abito in maglia a coste H&M

Stivaletti in pelle TORY BURCH

Borsa a mano TOM FORD

Minidress cut-out JACQUEMUS

Blusa con volant COS

Pantaloni in pelle ALTUZARRA

Mocassini GUCCI

Tracolla in pelle SALAR MILANO

Pullover in cashmere FALCONERI

Cappotto a vestaglia MANGO

Cardigan con bottoni gioiello & OTHER STORIES

Abito lingerie GALVAN

Biker boots MAX&CO.

Piumino con cappuccio BLAUER USA

Pumps in suede con borchie metallizzate STEVE MADDEN

Blazer effetto pelle ZARA

Gonna longuette in lana PRADA

Shopper in suede marrone con frange in pelle nera GIANNI CHIARINI

Blazer doppiopetto BLAZÉ MILANO

Minigonna KOCCA

Pantaloni in similpelle MARELLA

