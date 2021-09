Nero e marrone sono una coppia fashion vincente? A volte sì! Guardate un po' questo look in total leather: non è favoloso?

Un argomento controverso che divide da sempre le fashioniste di tutto il mondo: nero e marrone stanno bene insieme?

C'è chi giura che mai e poi mai li abbinerebbe tra loro perché pensa che facciano proprio "a cazzotti". E chi invece li reputa una coppia estremamente cool, meno banale e assolutamente meritevole di essere sfoggiata senza titubanze.

Ecco, noi ci collochiamo un po' a mezza via: in alcuni casi ci piace parecchio... in altri meno. Tanto dipende dal tipo di look e dalla sfumatura di marrone prescelta (non tutte si sposano bene con il nero, questo va proprio ammesso). Ma ad esempio nel caso che vi sottoponiamo oggi la resa finale per noi è un grande sì!

La modella e content creator Louisa Mazzurana come vedete ha abbinato in maniera impeccabile un trench lungo color cioccolato - must indiscusso d'autunno - e un minidress nero super sexy con bustino drappeggiato e spacco laterale. Da completare con una borsa in pelle nera e un paio di pumps chiare per spezzare e dare un tocco luminoso all'insieme.

Il risultato è un total leather look femminile e sofisticato al tempo stesso, che potete replicare davvero in un lampo. Come? Con i nostri consigli di shopping, che domande! Abbiamo infatti cercato per voi i capi e gli accessori giusti da avere per ispirarsi al suo outfit: guardate un po' qui sotto.

Trench in pelle marrone DODO BAR OR

Credits: mytheresa.com

Minidress effetto pelle ZARA

Credits: zara.com

Pumps a punta con tacco midi H&M

Credits: hm.com

Maxi pochette in pelle MARELLA

Credits: it.marella.com

Occhiali da sole con montatura tortoise NALI'

Credits: nalishop.it