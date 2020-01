La fashion obsession della bella stagione è già qui e promette di conquistarci al primo sguardo.

Archiviato (o quasi) il capitolo SALDI (ecco cosa comprare con i saldi invernali), è arrivato il momento di cominciare a pensare ai primi acquisti modaioli per la primavera-estate 2020. E quale modo migliore di inaugurare la wishlist della bella stagione se non con uno dei sicuri must have che ci accompagneranno durante i prossimi mesi?

Possiamo notare che un modello in particolare sta prendendo piede: parliamo di polo in maglia o - per dirla in gergo fashion - knitted polo. Avvistata a più riprese sulle passerelle - quella di Prada in primis - sarà la regina delle maglie 2020, il nuovo passepartout da sfoggiare sempre e comunque.

(Nella foto: Sfilata Prada PE 2020. Credits: Getty Images)

Pur essendo da sempre associata all’universo sportivo, relegarla al guardaroba casual sarebbe un errore (oltre che un vero peccato).

Le interpretazioni che la vedono protagonista fuori dai campi da tennis, infatti, sono super chic: dai modelli a tinta unita in delicati colori pastello a quelli effetto trompe-l'oeil con profili a contrasto, passando per le varianti a costine o a motivi geometrici e a quelle con bottoni gioiello, le proposte sono tantissime e variegate, ma tutte ad alto tasso di glamour.

Se doveste essere a corto di idee in fatto di abbinamenti, tenete bene a mente che il segreto per uno styling da vera fashionista sta sta nell'accostare la polo in maglia a capi più formali ed eleganti (come un tailleur pantalone, una pencil skirt o una gonna a pieghe) in modo da creare un risultato d'insieme inaspettato e d’impatto.

Per darvi una mano a scegliere la vostra preferita abbiamo selezionato i modelli più belli già in circolazione (e a portata di click). Lasciatevi tentare!

MAJE Polo con profili a contrasto e bottoni gioiello.

Credits: maje.com

GUCCI Polo a maniche lunghe in lana con motivo-logo.

Credits: gucci.com

N21 Polo effetto jacquard con colletto a contrasto.

Credits: farfetch.com

MIU MIU Polo corta in cashmere con taschino.

Credits: net-a-porter.com

MISSONI Polo in maglia di lana a maniche lunghe.

Credits: net-a-porter.com

LOUIS VUITTON Polo jacquard con motivo all logo.

Credits: louisvuitton.com

BANANA REPUBLIC Polo a costine con profili a contrasto.

Credits: zalando.it

TORY BURCH Polo bicolor con bottoni-logo.

Credits: Courtesy of Press Office

EXTREME CASHMERE Polo in cashmere stretch.

Credits: matchesfashion.com

H&M Polo a maniche corte in misto lana.

Credits: hm.com

MONKI Polo a coste a manica lunga.

Credits: monki.com

PRADA Polo in lana a motivo jacquard.

Credits: net-a-porter.com

BURBERRY Polo in lana merinos con inserto a motivo check.

Credits: shop.nordstrom.com