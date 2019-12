Tra pochi giorni inizieranno finalmente i saldi invernali: ecco i pezzi must da accaparrarsi approfittando degli sconti.

Pronte, partenza, via! I saldi invernali 2020 iniziano ufficialmente il 4 Gennaio 2020 (per i fortunati della Sicilia addirittura il 2, subito dopo i festeggiamenti dell'Anno Nuovo)!

Saldi invernali 2010: date e calendario

Il calendario è già definito ed ecco, regione per regione, quando partirà la nuova stagione di sconti

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

Lombardia: dal 4 gennaio al 5 marzo 2020

Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte: dal 4 gennaio al 29 febbraio 2020

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia: dal 2 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

Toscana: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Ma i saldi invernali 2020 sono, in alcuni casi, già partiti su molti siti online (Netaporter , Zalando, e Mytheresa offrono già sconti e promozioni vantaggiose).

Quale occasione migliore per ottenere il massimo dai nostri acquisti senza che il portafoglio ne risenta troppo?

Per non pentirsene, però, occorre fare prima un'accurata selezione dei pezzi must have che vale la pena comprare. Con uno scrupolo in più: che non siano troppo seasonal, ma che al contrario si possano indossare, almeno in parte, anche nella nuova stagione.

Su quali capi orientarsi quindi? Semplice: su alcuni passe-partout versatili e chic che dovremmo sempre avere a disposizione nel guardaroba. Da mixare, volta per volta, con le tendenze di stagione.

Qualche esempio? Il classico e intramontabile cappotto cammello, la maglia a righe in perfetto stile navy, la camicia in denim da indossare con tutto, la mini di pelle stilosa e il blazer di velluto dal fascino vintage. Solo per citarne alcuni.

Ecco 15 capi top da comprare in saldo!

Cappotto cammello con cintura in vita MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Abito elegante in raso MANTÙ

Credits: mantu.it

Cardigan di lana BENETTON

Credits: it.benetton.com

Maglia a righe VERONICA BEARD

Credits: veronicabeard.com

Jeans mom fit ZARA

Credits: zara.com

Camicia in denim TOPSHOP

Credits: topshop.com

Minigonna di pelle STRADIVARIUS

Credits: zalando.it

Blusa in organza PRIMARK

Credits: primark.com

Gonna plissé TOMMY HILFIGER

Credits: tommyhilfiger.com

Abito midi a portafoglio ROUJE

Credits: rouje.com

Pantaloni con bottoni dorati H&M

Credits: hm.com

Dolcevita in cashmere a tinte neutre FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Abito a sottoveste stampa animalier FRAME

Credits: frame-store.com

Blazer in velluto blu a coste MANGO

Credits: shop.mango.com

Blusa con maniche a palloncino & OTHER STORIES

Credits: stories.com