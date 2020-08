Una gita in barca, un aperitivo pied dans l'eau, una serata in spiaggia a guardare le stelle: ecco 5 look passepartout al sapore di sale perfetti per l’estate.

Sembra incredibile eppure - ammettiamolo - decidere cosa indossare al mare spesso può essere più complicato del previsto.

Anche la vita on the beach richiede un certo stile e il rischio di scivolare su qualche buccia di banana è dietro l’angolo: un look troppo essenziale potrebbe risultare anonimo (o sciatto), ma anche gli outfit con troppi “fronzoli” rischiano di non essere esattamente indovinati, considerando che di mezzo ci sono sabbia e salsedine.

Il segreto per ottenere l'agognato effetto “wow” anche sotto il solleone sta nel trovare il giusto equilibrio tra praticità e ricercatezza, puntando su capi semplici e freschi da abbinare a pochi ma calibrati accessori. Come un paio di sandali in cuoio - rigorosamente flat - o un bijou di perline colorate (qui trovate i nostri preferiti dell’estate). O ancora, un cappello a falda larga per proteggerci dai raggi UV e aggiungere un tocco retrò che non guasta mai e - ovviamente - una borsa di paglia, fedele alleata di ogni estate e unica vera it bag per i mesi più caldi.

Abbiamo preparato per voi 5 look passepartout al sapore di sale perfetti per le vacanze, da sfoggiare all day long. Pronte a scoprirli?

Look da spiaggia: costume intero e shorts

Se non avete ancora fatto incetta di costumi interi è arrivato il momento di rimediare. Oltre a essere super trendy, questo modello è un vero e proprio jolly del guardaroba estivo da sfoggiare non solo in acqua, ma anche come body in combo con gonne, jeans o short (come in questo caso). Vi basteranno paio di sandali artigianali e una borsa di paglia per ottenere un look perfetto per la spiaggia e non solo.

Short di lino a vita alta CULT GAIA, costume intero stretch HUNZA G, borsa in fibra naturale con manici in cuoio PRADA, sandali artigianali in pelle LANAPO.

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, prada.com, lanapo.it

Look da spiaggia: Dress stampato e cappello a falda larga

Sognate una vita in stile “Riviera”? Per entrare nel mood - a prescindere dalla meta della vostra estate - tutto quello che vi serve è un abito prendisole dalla stampa romantica da “accessoriare” nel modo giusto, ad esempio con un paio di sandali cuoio ultra flat, una manciata di braccialetti di perline e soprattutto un maxi cappello di paglia alla Marilyn Monroe, come quello griffatissimo e super glam di Jacquemus.

Abito stampato con spalline annodate SANDRO PARIS, cappello di paglia oversize JACQUEMUS, bracciali di perline con elementi in oro 18kt ANNI LU, sandali flat in pelle con fibbia TORY BURCH.

Credits: sandro-paris.com, jacquemus.com, farfetch.com, Press Office

Look da spiaggia: Camicia oversize e sandali sportivi

Dateci retta: una striped shirt nel guardaroba non dovrebbe mai mancare. Sceglietela oversize, come questa di Dixie e infilatela senza esitazione nella valigia per le vacanze. Con una cintura sottile in cuoio e un paio di short si trasformerà nella divisa perfetta per una gita in barca o per una passeggiata sulla spiaggia.

Camicia oversize a righe DIXIE, shorts sfrangiati in denim CITIZENS OF HUMANITY, collana in oro giallo 9kt smaltata a mano ATELIER VM, sandali con cinturini e suola in gomma TEVA.

Credits: dixiefashion.com, net-a-porter.com, Press Office, stories.com

Look da spiaggia: Completo crochet e borsa di paglia

Che estate sarebbe senza un top o un abitino crochet? Non vi stiamo suggerendo di mettervi necessariamente a sferruzzare sotto l’ombrellone, ma di dare libero sfogo alla fantasia e scegliere tra le tantissime proposte di stagione quella che più vi piace. Potete optare per un total look, come in questo caso, o indossare un pezzo alla volta. E se temete l’effetto “centrino della nonna”, niente paura. Basta sdrammatizzare l’insieme con un pizzico di ironia, ad esempio aggiungendo una borsa dallo stile giocoso.

Completo crochet fatto a mano MY BEACHY SIDE, borsa in paglia TOPSHOP, infradito in nappa colorata AQUAZZURRA.

Credits: mybeachyside.com, topshop.com, aquazzura.com

Look da spiaggia: Vestito a balze e occhiali da sole oversize

Come sopravvivere alle giornate più torride con stile? Semplice, con un maxi abito di cotone rigorosamente bianco - meglio se a balze come vogliono i diktat di stagione - da abbinare a sandali in corda, occhiali da sole dalle lenti oversize e a un piccolo gioiello con perle, coralli o turchesi. Non vi occorrerà nient’altro per essere super chic sotto il solleone!

Abito a balze con inserti in pizzo SEE BY CHLOÉ, orecchini a cerchio con perle TIMELESS PEARLY, occhiali da sole con montatura oversize tartarugata FENDI, ciabattine flat con suola in corda e fiocco effetto bandana MANEBÍ

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, fendi.com, manebi.com