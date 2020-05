Sognate anche voi la sabbia dorata e le onde del mare sulla pelle? Con i costumi interi più belli di stagione meglio ancora!

In questo periodo così complicato, e dopo due lunghissimi mesi di lockdown, speriamo tutti quest'estate di riuscire a goderci qualche giorno di mare (molto probabilmente Made in Italy).

Una certezza però, almeno dal punto di vista fashion, c'è: i costumi da bagno interi sono ancora IL modello top.

Ma non solo on the beach! Ci sono infatti moltissime varianti perfette da indossare anche in città, al posto del body e come top, per capirci. Quindi con i nostri amati jeans, con gonne di ogni tipo e persino sotto ai tailleur eleganti per dargli un twist. Insomma un capo rubato al beachwear che si dimostra assolutamente all'altezza anche in tante altre occasioni.

Ma quali sono le versioni must dell'estate 2020 da non lasciarsi scappare?Da quello animalier di Calzedonia al modello con teneri fiorellini di Mango, dalla proposta ladylike firmata Yamamay al swimsuit a pois dal gusto rétro di Tezenis, ecco una carrellata dei nostri preferiti!

Costume intero con leopardi CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.it

Costume a fiori con arricciatura FAITHFULL THE BRAND

Credits: faithfullthebrand.com

Costume in lurex con applicazione termosaldata waterproof di strass MALI' BEACHWEAR

Credits: malibeachwear.com

Costume intero con incrocio sulla schiena & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Costume verde petrolio con ricamo SLOGGI

Credits: it.sloggi.com

Costume a fiori con laccetti MANGO

Credits: shop.mango.com

Costume intero con zip ROSA FAIA

Courtesy of Press Office

Costume stampa foglie KRISTINA TI

Credits: kristinati.it

Costume a pois TEZENIS

Credits: tezenis.com

Costume con drappeggio YAMAMAY

Credits: yamamay.com

Costume verde acqua ZARA

Credits: zara.com

Costume con laccetto dorato e dettaglio cut-out U&B TWINSET

Credits: twinset.com

Costume stampa animalier OYSHO

Credits: oysho.com

Costume a fantasia della collezione Bodylift ARENA

Credits: arenawaterinstinc.com

Costume maculato con listini incrociati O'NEILL

Credits: oneill.com

Costume dal pattern geometrico TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

Costume a fiori con volant H&M

Credits: hm.com