Dalle maxi perle alle pietre "rainbox", dal layering al trend "animalia" ecco 5 tendenze gioielli davvero "wow"!

Avete voglia di novità, spensieratezza e stile anche per quanto riguarda gioielli e bijoux ma non sapete quali sono le tendenze must have dell'estate 2020?

Dopo l'invasione di conchiglie dell'estate 2019 e le sempiterne catene e catenine con iniziali tornate alla ribalta negli ultimi anni, quali trend indosseremo nei prossimi mesi? Il sito di e-commerce Stylight.it ha fatto un'analisi sondando le ricerche dei suoi utenti per scoprire cosa stanno cercando e prevedere i macro trend più cool.

Ecco i 5 trend gioielli dell'estate 2020 più cliccati (e amati) del momento:

Trend Gioielli Estate 2020: Perle barocche

Per decenni le abbiamo "snobbate" credendole troppo "classiche" e "perbenino" ma le perle, già da qualche anno, si sono prese la loro rivincita conquistando sulla piattaforma di Stylight un bel + 220 % di click rispetto al 2019!

Certo, parliamo di gioielli dall'appeal molto più contemporaneo, non del classico "filo di perle" ereditato dalla nonna: combinate con oro giallo e altri materiali , spesso lavorati a mano, hanno un aspetto più "grezzo" e naturale, a metà tra il "barocco" e lo stile "scandi sleek".

Trend Gioielli Estate 2020: Layering

Come per l'abbigliamento anche per i gioielli, l'arte del layering ha conquistato un po' tutte/i. Certo, l'effetto va studiato con cura, ma il mix di catene e catenine sembra vivere una nuova giovinezza e anzi decreta un vincitore assoluto: + 4387 % di click in più nelle ricerche per le catenine piatte in stile vintage (sì, tipo quelle che ci hanno regalato per anni in occasione di battesimi e comunioni)!

Il risultato più cool per l'estate 2020? L'ensamble con collane di pietre come turchesi o coralli!

Trend Gioielli Estate 2020: anelli componibili

Ma il layering non ha conquistato solo collane e catenine! Anche tra gli anelli la corsa alla componibilità e alla sovrapposizione sembra essere diventata una vera febbre! Dai blasonatissimi Trinity di Cartier e BZero di Bulgari fino alle proposte "matchy matchy" di Pandora, il trend (con un + 1669 % di click) è chiaro: giocare con anelli di varie fatture e grandezze per mettere le mani in primo piano.

Trend Gioielli Estate 2020: Perline colorate e pietre arcobaleno

Dopo i mesi difficili che abbiamo passato abbiamo voglia di colore e spensieratezza! Ecco perché le ricerche su gioielli di perline e con pietre arcobaleno sono schizzate ai primi posti tra le ricerche degli utenti di Stylight. Sarà perché ci ricordano i bijoux che creavamo da bimbe ma, diciamolo, sono il boost di buonumore che stavamo aspettando!

Trend Gioielli Estate 2020: "Animalia"

Uno zoo à porter: creature dalle profondità marine, dalla giungla misteriosa e dalle savane assolate, il trend dei gioielli che hanno per protagonisti gli animali sboccia un po' ovunque e segna un + 1939 % di click rispetto al 2019, conquistandosi un meritato podio.