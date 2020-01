Anno nuovo, nuovi colori! Scoprite con noi tutte le nuance di tendenza per la Primavera Estate 2020

Archiviato il 2019, è arrivato finalmente il momento di fare il punto sulle tendenze che segneranno i prossimi mesi del decennio appena iniziato.

A partire dai colori moda della Primavera Estate 2020, fondamentale per farci un’idea di ciò che affollerà le vetrine subito dopo i saldi invernali. Blu, verde, fucsia, cioccolato sono solo alcune delle nuance che coloreranno il guardaroba della bella stagione, regalando una ventata di novità - e un pizzico di carattere - alla moda della Primavera.

Per scoprirli tutti, date un’occhiata al nostro vademecum, corredato di suggerimenti, consigli e abbinamenti. Pronte a prendere nota?

Classic Blue

Decretato da Pantone colore dell’anno 2020, ritroveremo questo rassicurante tono di blu declinato in ogni maniera possibile: sotto forma di pattern geometrici, pois, maglieria o in versione monocromatica su abiti, completi, pullover, giacche e accessori.

Come abbinare il Classic Blue: L’abbinamento principe della Primavera Estate è quello con il bianco, ma potete anche giocare con diverse gradazioni di blu, sovrapponendole. Vincenti anche gli accostamenti con nero e cuoio.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Boss, Chanel, Marco de Vincenzo, Altuzarra)

Verde

Sarà questo il motto dell’intero 2020, sia in termini di attenzione all’ambiente che puramente cromatici. Menta, bottiglia, smeraldo, oliva: dalle tonalità più scure alle più brillanti, il verde farà capolino nel guardaroba, contagiando anche gli abiti formali e le mise eleganti. Per renderlo classy e femminile abbinatelo a kitten heels, foulard e borse a spalla dall’aria retrò.

Come abbinare il verde: Sì a bianco, nero e oro per un ensemble super sofisticato (potete trovare alcuni abbinamenti in questo pezzo).

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Antonio Marras, Marc Jacobs, Gucci, Dolce&Gabbana)

Fucsia

Magnetico e "shocking", come lo definì negli anni ‘30 la sua inventrice Elsa Schiaparelli, il fucsia sarà l’alleato perfetto per combattere i postumi del grigiore invernale. Le sue note brillanti, in bilico tra il blu e il rosso, contamineranno tutti i must-have della bella stagione. D’obbligo perciò avere almeno un pezzo in questo colore, che si tratti di una borsa, di un abito lungo o di un blazer dalle spalle importanti.

Come abbinare il fucsia: Puntate sul total look oppure abbinate il fucsia a toni neutri come nero, bianco e cipria.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Marni, Valentino, Versace, Off-White)

Argento

L’argento torna a imporsi tra i big trend di stagione, illuminando con i suoi bagliori siderali completi dal piglio maschile, jumpsuit, micro shorts e tuniche oversize. Il diktat strizza l’occhio alla New York a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 e alle atmosfere glamorous del leggendario Studio 54. Riservate questo colore alle occasioni speciali, sdrammatizzandolo all’occorrenza con capi e accessori più sobri, come una giacca nera o un paio di sandali bassi.

Come abbinare il color argento: Meglio non eccedere con i colori e puntare su combo intramontabili come argento e nero oppure argento e bianco.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Brandon Maxwell, Emporio Armani, Helmut Lang, Balmain)

Giallo Zafferano

Intenso e al contempo delicato proprio come il suo inconfondibile aroma, il giallo zafferano è tra le tonalità più sofisticate della stagione primaverile. Meno scontato del color limone e più eclettico del giallo ocra, si presta a infinite interpretazioni di stile, da quelle in chiave etno-chic alle versioni bon ton.

Come abbinare il giallo zafferano: Abbinato al nero è semplicemente perfetto, ma si sposa benissimo anche con il denim e le nuance della terra.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Alberta Ferretti, Tod’s, Proenza Schouler, Coach)

Rosso ruby

Non una sfumatura qualunque, ma quella - preziosissima - del rubino fa da fil rouge alle proposte più trendy delle passerelle Primavera-Estate 2020, dai pullover in maglia effetto hand made agli chemisier al ginocchio, passando per borse e sneakers. Da sfoggiare day&night.

Come abbinare il rosso ruby: Assolutamente trasversale, il rosso rubino si indossa con il nero, il bianco, le sfumature del verde, le tinte neutre e quelle metallizzate.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Michael Kors, Tory Burch, Philosophy di Lorenzo Serafini, Yohji Yamamoto)

Marrone cioccolato

La nuance più golosa e invitante del 2020? Il cioccolato! Che siate amanti di quello al latte o preferiate il fondente, una cosa è certa: sarà impossibile resistere alla tentazione di indossare un capo in questo colore.

Come abbinare il marrone cioccolato: Per esaltarlo al massimo accostatelo al bianco ottico, al nero oppure al nude.

(Nelle foto: Sfilate PE 2020 Prada, Agnona, Fendi, Hermès)