I pantaloni elasticizzati con cui abbiamo trascorso buona parte del lockdown non andranno di certo in letargo quando si potrà finalmente uscire. Ecco 17 modelli che non abbandoneremo mai

Come faremo a dire addio ai nostri compagni numero uno di questo periodo di lockdown, ossia i leggings? Infatti non bisognerà affatto dirgli bye-bye, anzi: il key piece dello stile rilassato che abbiamo adottato durante l’isolamento domestico non va dimenticato, basta reinterpretarlo per uscire.

*** Come indossare i leggings: 4 look ***

Comodi, versatili, push-up da un lato ma non troppo comprimenti dall’altro, questi pants hanno soltanto pregi e nemmeno un difetto, per questo li abbiamo così tanto amati in casa.



Tra le tendenze di stagione, la fantasia a quadretti Vichy sarà perfetta per coniugare comfy style e look da outdoor, stessa cosa per il tartan.

Altrimenti lasciate che sia il colore a fare da protagonista. Credevate che i leggings neri classici fossero gli unici must have? Forse allora non avete ancora visto le tantissime declinazioni dai colori accesi, fluo e vitaminici! Quelle nuance arcobaleno che sono diventate simbolo del lockdown, insomma.

Ma anche i pastelli sono diventati un vero e proprio inno alla gioia e allo stile di questi giorni, quindi via libera anche alle tinte tenui del rosa cipria e dell’azzurro cielo.

E se il cotone elasticizzato, il neoprene e i materiali tecnici molto "sporty" di cui di solito sono fatti non vi convincono, potete sempre optare per una versione più groove: quella in pelle!



I leggings in ecopelle o pelle vera saranno un trend irrinunciabile, perfetti da sfoggiare con look casual chic che non vi farà passare inosservate. Un paio di leggings del genere da abbinare a un blazer, sandali aperti dal tacco alto e una tracolla in pelle matelassé formeranno un puzzle fashion perfetto.

Quelli tradizionali, in cotone o fibre sintetiche elasticizzate? Si prestano per “enne” mix & match: con una camicia in denim, con un t-shirt dress dal retrogusto grunge o sotto uno slip dress in satin, in ogni salsa faranno un figurone. E voi con loro.

Abbiamo selezionato 17 leggings perfetti sia per uno stile indoor impeccabile sia per tornare a uscire non appena si potrà.

ADIDAS Leggings rossi sportivi.

Credits: Farfetch

CALZEDONIA Leggings in fantasia a quadretti Vichy.

Credits: Calzedonia

EVERLANE Leggings tinta unita.

Credits: Everlane

FREDDY Leggings in tessuto tecnico dal design sportivo.

Credits: Freddy

GIRLFRIEND Leggings in tessuto tecnico color acqua marina con finish satinato.

Credits: Girlfriend

INTIMISSIMI Leggings in micromodal.

Credits: Intimissimi

JOSEPH Leggings in pelle.

Credits: Net-a-Porter

NIKE Leggings sportivi.

Credits: Zalando

ONLY Leggings in tessuto tecnico rosa cipria.

Credits: Zalando

OYSHO Leggings bicolori a compressione.

Credits: Oysho

P.E NATION X H&M Leggings neri con apertura a zip.



Credits: H&M

SOUTH BEACH Leggings in tessuto tecnico a compressione.

Credits: Zalando

TEZENIS Leggings con impunture.

Credits: Tezenis

TORY SPORT Leggings in tessuto tecnico con strisce colorate.

Credits: Mytheresa

VERSACE Leggings in jersey tecnico.

Credits: Mytheresa

ZARA Leggings viola dal taglio flared.

Credits: Zara

COTTON ON BODY Leggings stampato.

Credits: Zalando