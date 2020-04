I leggings non sono mai stati così "gettonati": ecco come abbinarli ad hoc in questi giorni casalinghi (ma anche dopo)

In queste settimane all'insegna del #IoRestoACasa, c'è un capo che più degli altri sta ricevendo grandi consensi da parte di tutte noi. Un pezzo, spesso "bistrattato" ma che è diventato un ottimo alleato proprio in questo periodo.



Parliamo dei leggings. Sì, proprio loro, i pantaloni aderenti in tessuto elasticizzato che abbiamo sempre considerato l'indumento sportivo per eccellenza.

Certo non è la prima volta che "salgono alla ribalta" uscendo dallo sportswear per approdare al fashion: molti stilisti li hanno proposti in passerella e tantissime influencer li indossano abitualmente anche per uscite più "mondane".

Ma mai come in questo periodo abbiamo ringraziato di averne almeno un paio a disposizione nell'armadio. Sì perché proprio in questi giorni casalinghi rappresentano il giusto compromesso tra comodità e stile (se abbinati con cura). Basta infatti mixarli con i capi giusti per creare dei look facili e cool, che potremo sfruttare anche "post-quarantena".

Come abbinarli per coniugare la praticità di cui abbiamo assoluto bisogno con quel pizzico di glamour che piace sempre? Abbiamo studiato per voi 4 combo, dalla più casual alla più chic, da scegliere in base al vostro stile.



Come indossare i leggings: con il crop top e le sneakers



Partiamo con l'utilizzo primario dei leggings: lo sport per l'appunto. Se in questo periodo state seguendo un allenamento indoor o un corso online di fitness (scoprite qui le app migliori per allenarsi a casa), scegliete un modello colorato e abbinatelo con crop top e sneakers. Il vostro work out sarà stiloso al punto giusto.



Leggings OYSHO, crop top EVEN&ODD su ZALANDO, sneakers Falcon ADIDAS

Credits: oysho.com, zalando.it, adidas.it

Come indossare i leggings: con la giacca di jeans e t-shirt



Tra le accoppiate vincenti c'è anche quella con il denim. Una camicia ma anche un giubbotto per quando uscirete di casa, con sotto una t-shirt bianca e l'outfit in stile anni 90 è servito.



Leggings AMERICAN VINTAGE su ZALANDO, giacca in denim BERSHKA, t-shirt ZARA

Credits: zalando.it, bershka.com, zara.com

Come indossare i leggings: con la camicia maxi



I leggings, non è certo una novità, si sposano alla perfezione con camicie (e anche maglie, volendo) oversize, che li rendono decisamente più portabili fuori casa. Scegliete una camicia in tweed e un paio di mules ricamate per una resa effortless chic.



Leggings TEZENIS, maxi camicia in tweed & OTHER STORIES, mules CHANEL

Credits: it.tezenis.com, stories.com, chanel.com

Come indossare i leggings: con il blazer elegante



Avete in programma una video call di lavoro? Nessun problema, i leggings vi torneranno utili anche in questo caso. Basterà abbinarli a un blazer nero e a una blusa in seta (un mix and match che vi suggeriamo di tenere in considerazione anche post quarantena, magari con un paio di tacchi alti per slanciare la figura), e sarete impeccabili anche tra le quattro mura domestiche.



Leggings H&M, blazer MANGO, blusa in seta FALCONERI

Credits: hm.com, shop.mango.com, it.falconeri.com