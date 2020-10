La denim skirt è il capo che non può mancare nel guardaroba. Ma sapete scegliere quella perfetta per voi?

Un capo in denim versatile, che può essere casual ma, opportunamente abbinato, anche molto chic. Di cosa stiamo parlando? Ma della gonna jeans.!

Ormai è un key piece a tutto tondo, un tassello che non può mancare in un guardaroba di tendenza. Camaleontica perché si adatta a ogni situazione, cool perché è uno dei trend che si riconferma di stagione in stagione…

Insomma, la denim skirt ha solo pregi e neanche un difetto!

Ma quale scegliere? Questo sì che è un dilemma: mini, midi o maxi? Dipende. Dal vostro stile innanzitutto, dall’occasione in cui la volete indossare (anche) e da come vi sta (ecco come scegliere la gonna più adatta in base al fisico).

Le trend addicted si buttino a capofitto sulla maxi skirt in denim, tendenza che fa battere i cuori in questa stagione. A matita, a ruota, con bottoni, nere, bianche o nel tipico lavaggio chiaro/scuro del blue jeans, queste gonne lunghe vi incoroneranno immediatamente reginette di stile.

Ma anche la minigonna di jeans è un evergreen che non accenna a tramontare. Ibridatela con tendenze di stagione come le righe verticali (che hanno anche il pregio di slanciare), le fantasie boho chic oppure le nuance neutre del bianco ottico, del beige, del senape e del sabbia. Sarete wow, garantito!

Giocate poi di sfumature con il mix & match di capi e accessori: una denim skirt abbinata a una felpa cropped e a un paio di sneakers crea un meraviglioso look casual-sporty.

Invece aggiungere una blusa in seta, un blazer e un paio di pumps decollètè vuol dire far pendere l’asticella verso lo stile romantic-chic.

In entrambi i casi il risultato è da: a-d-o-r-o!

Per aiutarvi a scegliere la gonna jeans che davvero vi rappresenta, abbiamo selezionato per voi 14 modelli che sono gettonatissimi in questa stagione. Scoprite assieme a noi qual è la denim skirt di cui non potrete mai più fare a meno. E iniziate subito a non farne a meno!

ALEXACHUNG Minigonna in denim dal lavaggio scuro con bottoni.

Credits: Mytheresa

CALVIN KLEIN JEANS Minigonna con righe verticali.

Credits: Farfetch

DESIGUAL Minigonna in denim nera con fascia decorativa a fantasia boho.

Credits: Desigual

GUCCI Gonna in denim midi a matita.

Credits: Mytheresa

H&M Minigonna jeans nera con orlo sfrangiato.

Credits: H&M

LEVI'S Gonna in denim lunga con bottoni.

Credits: Zalando

MANGO Gonna lunga in denim dal lavaggio scuro.

Credits: Mango

MIU MIU Gonna jeans a matita midi dal lavaggio grigio.

Credits: Mytheresa

NOBODY DENIM Gonna lunga in denim bianco.

Credits: Farfetch

PEPE JEANS Gonna lunga svasata con bottoni.

Credits: Zalando



SAINT LAURENT Minigonna in denim dall'orlo sfrangiato.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Gonna in denim midi bianca.

Credits: & Other Stories



VICTORIA VICTORIA BECKHAM Gonna jeans lunga.

Credits: Mytheresa

ZARA Gonna jeans midi dal lavaggio chiaro.

Credits: Zara