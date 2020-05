La stagione delle gonne è ufficialmente iniziata! Scoprite qual è quella giusta per voi con i nostri style tips.

In queste lunghe e atipiche settimane non ce ne siamo quasi rese conto, eppure le belle giornate degli ultimi tempi non lasciano adito a dubbi: la stagione calda sta arrivando, giusto in tempo per le prime, agognate uscite post-lockdown.

E a proposito di primavera estate 2020, cosa c'è di meglio che salutare la bella stagione con una nuova gonna?

*** Gonne: tutti modelli della primavera estate 2020 ***

Corte, lunghe, a balze o plissettate, a tubino oppure a ruota sono il capo estivo per eccellenza: un must wear su cui possiamo sempre contare, in qualsiasi situazione o occasione. A patto ovviamente di trovare il modello giusto, ossia quello che ci cade a pennello e che è in grado di valorizzare al massimo la nostra silhouette.

Orientarsi tra tante proposte non è facile, ma niente paura. Vi basterà seguire i nostri consigli per trovare la gonna perfetta per il vostro fisico. Non vi resta che continuare a leggere.

La gonna perfetta per il fisico a clessidra

In foto: pencil skirt Asos. Credits: asos.com

Seno e fianchi perfettamente proporzionati e vita sottile: questo l'“identikit” della donna "clessidra". Il modo migliore per valorizzare questo tipo di fisicità è puntare su una gonna a tubino a vita alta (a tinta unita oppure stampata), perfetta per esaltare le curve e il punto vita.

La gonna perfetta per il fisico a mela

In foto: gonna dalla linea svasata, Marella. Credits: marella.com

Avete le spalle più ampie e il seno pronunciato mentre la parte inferiore del corpo è più sottile? In questo potete permettervi tranquillamente le gonne corte - dritte o leggermente svasate - che mettano in evidenza le gambe. La parola d’ordine è osare: via libera a stampe, fantasie e colori vivaci.

La gonna perfetta per il fisico a pera

In foto: gonna a vita alta dalla linea a trapezio con cintura, H&M. Credits: hm.com

A differenza del fisico a mela, in quello a pera a essere più pronunciata è la parte inferiore del corpo: i fianchi sono generalmente più morbidi, mentre spalle e seno sono più minuti. Optate per gonne svasate in tessuti soft (o comunque poco strutturati), che accarezzino la figura senza costringere e segnare e prediligete i modelli a vita alta che slanciano otticamente le gambe. Sì ai colori scuri: avete presente il detto “il nero sfina”?

La gonna perfetta per il fisico a rettangolo

In foto: gonna a pieghe a vita alta, Elisabetta Franchi. Credits: elisabettafranchi.com

La donna "rettangolo" ha una corporatura essenzialmente longilinea e un po' androgina: la vita è poco definita e le curve sono meno evidenti (spesso il punta vita è appena accennato). Se vi riconoscete in questa body shape, la gonna che fa per voi è a ruota o a campana, rigorosamente a vita alta. Questo particolare modello sarà in grado di farvi sembrare subito più formose, "mimando" l’effetto clessidra.

La gonna perfetta per il fisico ovale

In foto: gonna a portafoglio asimmetrica, Missguided. Credits: missguided.co.uk

Avete un bel seno, fianchi generalmente proporzionati al torace ma l'addome un po' più morbido? Scegliete una gonna a portafoglio. I modelli da preferire sono quelli asimmetrici, che hanno il magico potere di alleggerire visivamente la silhouette. Cercate inoltre di evitare le cinture, soprattutto quelle “importanti” per non catalizzare l’attenzione sul girovita (o almeno non utilizzatele nella parte più "larga" della silhoutte, l'occhio cadrà subito lì).

La gonna perfetta per chi è "petite"

In foto: minigonna a portafoglio, & Other Stories. Credits: stories.com

Se non siete particolarmente alte, il suggerimento da tenere sempre a mente è quello di evitare le mezze misure. Potete optare per gonne con spacco, gonne a portafoglio o gonne asimmetriche, purché siano o lunghe o corte. Per guadagnare qualche centimetro extra indossatele con un bel tacco. Lasciate perdere invece i modelli midi e quelli a metà polpaccio che tendono ad “accorciare” la figura.

La gonna perfetta per chi ha polpacci o caviglie importanti

In foto: gonna plissettata con cintura, Zara. Credits: zara.com

Chi ha detto che chi ha polpacci o caviglie robuste debba rinunciare alla gonna? Anche in questo caso basta trovare il modello giusto! E non parliamo necessariamente di gonne lunghe. Potete sbizzarrirvi anche con modelli più corti, a patto che non “taglino” il polpaccio nel suo punto più largo. Eviterete così di catalizzare gli sguardi proprio lì. Indossateli con scarpe scollate - no a cinturini o lacci - e in nuance: le gambe sembreranno più lunghe e snelle.

La gonna perfetta per chi è alta

In foto: gonna a balze con stampa animalier, Topshop. Credits: topshop.com

A dispetto di quanto si possa pensare, vestire un fisico “tall” può non essere facile. Il rischio è quello di risultare poco femminili o comunque di non vedersi valorizzate appieno. Per spezzare l’effetto “colonna” basta però puntare su applicazioni e motivi rigorosamente orizzontali. La gonna perfetta per voi dunque è a balze o a righe orizzontali e arriva a metà polpaccio. Provare - o meglio, indossare - per credere!