La nuova collezione Giorgio Armani Privé riprende il capitolo del folk urbano di fine anni Ottanta

Con la nuova collezione haute couture, andata in scena ieri sera al Petit Palais a Parigi, Giorgio Armani ha dato libero sfogo alla creatività in termini di materiali, lavorazioni, effetti speciali.

L’autunno inverno 2019/2020 della linea Privé secondo Armani è più luminoso che mai: una palette di rosa cipria, verde giada, azzurro polvere che “come in un gioco di specchi” sorprendono per la delicatezza e si discostano dai colori ricorrenti dello stilista, solitamente più scuri.

La nuova collezione, "Codice Armani", riprende lo stile folk di fine anni Ottanta, inizi anni Novanta. Il riferimento in particolare è alle giacche kaftano multicolor, ai pois maxi e mini su abiti e blazer, ai pantaloni jodhpur, alle piume.

Un totale di 82 uscite, in cui sono i tantissimi look da sera a stupire: gonne gioiello, alcune con bordo ricamato di cristalli, altre fluenti e voluminose in quello che è il gusto orientaleggiante/boho rivisitato secondo l’estetica del marchio.

I tessuti leggerissimi sono sovrapposti uno sull’altro come solo la maestria nella costruzione di Armani, sempre attentissimo alla ricerca sui materiali, può far convivere.

Reti di tulle, organza e seta sono a loro volta impreziosite da cristalli per riflettere la luce “come una superficie d’acqua chiara quando è colpita da un raggio di luna”.

Una parata inaspettata e sorprendente, l’ennesima prova che la creatività di Re Giorgio ad ogni stagione continua a non risparmiarsi.

Tante le star internazionali presenti nel parterre della sfilata: da Nicole Kidman a Zendaya, passando per Alessandra Mastronardi, Zoey Deutch, Sara Sampaio, Alice Dellal e Nicky Hilton Rothschild.

Giorgio Armani Privé: le star nel front row Giorgio Armani e Sara Sampaio

Roberta Armani e Nicole Kidman

Alessandra Mastronardi



Nicky Hilton Rothschild

Alice Dellal

Zoey Deutch



Zendaya

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Courtesy of Press Office

Ph: Stefano Guindani