Regalare (o regalarsi) un gioiello a Natale è sempre un'ottima idea: ecco i bijoux più speciali da scegliere per l'occasione

Inutile girarci intorno: gioielli e bijoux scintillanti sono (sempre) tra i regali di Natale più gettonati da tutte noi.

Scegliere un dono prezioso, che sia per la mamma, per la sorella, per l'amica del cuore, o perchè no, magari proprio per noi stesse, è un modo speciale per dire e per dirsi "ti voglio bene".

Oltretutto nel periodo natalizio moltissimi brand lanciano collezioni ad hoc e orientarsi tra le tante proposte in circolazione non è affatto semplice.

Ebbene, per facilitarvi il compito (e farvi fare un figurone, fidatevi!) abbiamo preparato una selezione da scegliere praticamente a occhi chiusi.

Dagli orecchini luccicanti perfetti per i party di Natale e Capodanno, agli anelli con swarovski e gemme incastonate. Dalle collane con strass ai bracciali con charms colorati a tema.

Lasciatevi ispirare!

Natale 2019: i gioielli da mettere sotto l’Albero Charm in oro rosa 9 kt e smalto in edizione limitata DODO

Credits: dodo.it



Orecchini a cerchio BROSWAY

Credits: brosway.com

Bracciale con charms 10 BUONI PROPOSITI

Credits: 10buonipropositi.com



Collana con charm di strass PANDORA

Credits: ateliervm.com

Anello con pietra ACCHITTO

Credits: acchitto.it

Bracciale in corda con charm ATELIER VM

Credits: ateliervm.com



Bracciale con stella COMETE GIOIELLI

Credits: comete.it



Orecchini pendenti CAROLINA RAVARINI

Credits: carolinaravarini.com

Collana 1 grammo d'amore PLV MILANO

Credits: plvmilano.com



Collana doppia EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Bracciale con charm KIDULT

Credits: discoverkidult.com

Bracciale rigido LES GEORGETTES BY ALTESSE

Credits: lesgeorgettes.com



Orecchini pendenti NOVE25

Credits: nove25.net

Anello con pietre LIL MILAN

Credits: lilmilan.com

Bracciale con charm stella MABINA GIOIELLI

Credits: mabina.it



Bracciale componibile NOMINATION

Credits: nomination.com

Orecchini a stella 2JEWELS

Credits: 2jewels.it

Orecchini a cerchio GUESS

Credits: guess.eu



Orecchini con strass OTTAVIANI

Credits: ottaviani.com

Bracciale in maglia dorata con cuore PARFOIS

Credits: parfois.com

Bracciale con angioletto e stella ROBERTO GIANNOTTI

Credits: robertogiannotti.com



Orecchini con swarovski ROSATO

Credits: rosato.it

Bracciale con sfere di strass STROILI

Credits: stroilioro.com

Parure snowflake SWAROVSKI

Credits: swarovski.com



Bracciale rigido UNODE50

Credits: unode50.com

Orecchino della Winter Capsule di Valentina Ferragni per RUE DES MILLE

Credits: ruedesmille.com

Orecchini pendenti NOVE25

Credits: nove25.net

