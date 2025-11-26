La stagione ideale per regalarsi una nuova mini bag? Questa! E noi vi mostriamo i modelli più glamour in circolazione.

È vero, specialmente per affrontare i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana, tendiamo a prediligere le borse più grandi e capienti, ma una cosa è certa: per dare un twist ai nostri look per la sera le mini bag si confermano ancora la nostra prima scelta.

Piccole, compatte e ad altissimo tasso di glamour, le borse in formato mignon anche quest’anno spopolano un po’ dappertutto.

Ed è proprio questo il momento giusto per mettere gli occhi su nuovi modelli con cui aggiornare la nostra wishlist.

Eh sì, proprio così. In un periodo dell’anno in cui pranzi con i colleghi, cene in famiglia e party con gli amici saranno all’ordine del giorno, le mini bag si riveleranno le nostre più grandi partner in crime per esaltare al massimo i nostri look.

E se avete paura di trovare in giro solo proposte eleganti e preziose, pensate per valorizzare gli outfit delle feste, non temete: in circolazione si trovano facilmente anche modelli più versatili, che si possono sfruttare anche nelle occasioni più informali.

A mano, a spalla o a tracolla, in pelle liscia o scamosciata, dal design essenziale o tempestate di paillettes: qualunque siano i vostri gusti in fatti di mini bag, di sicuro vi basterà dare un’occhiata alle nuove collezioni FW25 per trovare al volo le vostre preferite.

Noi abbiamo inserito alcune delle più belle nella gallery a seguire. Scopriamole insieme.

PALERA MILANO Mini borsa in nappa e cristalli

Credits: paleramilano.com

SOFIA Mini borsa a mano in pelle

Credits: sofianardi.com

POLÉNE Secchiello in formato mini in pelle color cognac

Credits: euro.polene-paris.com

CAMPOMAGGI Mini bag in suede verde.

Credits: campomaggi.com

HALÌTE Mini sacchetto in satin con le piume

Credits: halitejewels.com

FURLA Borsa mini dalla forma a trapezio

Credits: furla.com

ZARA Mini tote bag in pelle scamosciata

Credits: zara.com

FENDI Mini baguette con paillettes multicolor

Credits: fendi.com

GANNI Mini bag in pelle con manico intrecciato

Credits: ganni.com

Foto in apertura: GettyImage